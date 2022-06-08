Территорию у посольства США в Москве назовут "площадью ДНР"

Мэрия Москвы объявила, что территория перед посольством США будет названа "площадью Донецкой Народной Республики". Такое название было выбрано путем голосования на платформе "Активный гражданин".

Сообщается, что за вариант "площадь Донецкой Народной Республики" отдали 44,69 процента голосов, а за вариант "площадь Защитников Донбасса" - 31,54 процента. По данным платформы "Активный гражданин", всего в голосовании участвовали 278 684 человека. Мэрия Москвы сообщает, что теперь в столице будет выбрана ещё одна улица или площадь, которую назовут в честь так называемой "Луганской народной республики".

Ранее "Медиазона" сообщала, что работников московских бюджетных организаций обязывают голосовать за название "площадь Донецкой народной республики".

Переименовать территорию у посольства США ранее предложили депутаты Мосгордумы. Они предлагали вариант "площадь Защитников Донбасса". Фактически речь не идёт о "площади", а перекрёстке улицы и переулка. Посольство США отреагировало на предложение твитом о том, что удивлено пожеланием депутатов, но не возражает против него, поскольку, вероятно, имелись в виду украинские военные, защищающие Донбасс от российской агрессии. Связано ли с этим ироническим твитом появление варианта "площадь ДНР" – неизвестно.