That is the QUESTION! Международный день театра

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Пятница, 27 марта
00:58 Дональд Трамп продлил на 10 дней срок ультиматума, предъявленного Ирану
02:52 На встрече Владимира Путина с предпринимателями обсуждались взносы бизнеса на войну в Украине. Путин запретил вывоз наличных и золота Евразийского экономического союза
06:48 Александр Лукашенко подарил винтовку в Пхеньяне Ким Чен Ыну и собирается в Вашингтон. Делегация Госдумы России посетила США
10:43 Почему Министерство обороны России не рассказывает о российских военнослужащих, остающихся в Купянске
16:27 Эксперт: в российских восточных регионах распространяется ящур, забой скота был необходимой мерой, власти скрывали полную правду от населения
20:10 Книга недели: «Я буду бороться за священные права редакции. Переписка Марка Алданова и Михаила Карповича».
25:02 27 марта – Международный день театра