Ректор Шанинки госпитализирован из-под домашнего ареста

Находящийся под домашним арестом ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев отправлен в больницу, предположительно, с гипертоническим кризом. Об этом "Интерфаксу" сообщил его адвокат Сергей Севрук.

Зуев был задержан 11 октября в больнице, где находился после гипертонического криза. Ему предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. По версии следствия, его вуз получил от государственного Фонда новых форм развития образования деньги за выполнение работ, но не исполнил контракт. Вину ректор не признаёт.

Сергей Зуев – профессор, специалист по менеджменту в сфере культуры. Возглавляемый им частный вуз считается одним из лучших гуманитарных институтов в России. Высшая школа, называемая Шанинкой по имени основателя Теодора Шанина, популярна как место получения второго высшего образования среди профессионалов в области медиа, коммуникаций, культуры и социологии.

Уголовное дело против него возбуждено в рамках расследования дела против бывшей заместительницы министра просвещения Марины Раковой. Она за выделение денег на контракт обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По этому делу арестованы шесть человек.