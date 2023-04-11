The Economist: к диверсии на аэродроме Мачулищи причастны агенты СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила факт причастности своих сотрудников к взрыву на белорусском аэродроме Мачулищи 26 февраля. Тогда в результате атаки повреждения получил российский военный самолёт А-50. Об этом пишет The Economist со ссылкой на секретные данные Пентагона, попавшие в сеть на прошлой неделе.
Из документов американской разведки следует, что агенты СБУ, причастные к инциденту на аэродроме, действовали вопреки приказам своего командования, пишет издание.
The Economist отмечает, что, согласно опубликованным данным, Вашингтон узнал эту информацию при помощи радиоэлектронной разведки. Оценка атаки российского содержится в документе с грифом "совершенно секретно", уточняет издание.
Украинская сторона публикацию пока не комментировала.
- 26 февраля белорусское оппозиционное движение BYPOL, созданное бывшими сотрудниками белорусских силовых структур, сообщило, об атаке российского самолёта дронами на аэродроме Мачулищи в 12 километрах от Минска.
- Власти сначала не комментировали сообщение, а потом показали видео с самолётом в воздухе, дав понять, что сообщение о повреждениях ложное. Позднее стало известно, что борт вылетел в Таганрог на ремонт.
- 7 марта белорусские власти сообщили о задержании подозреваемого — уроженца Кривого Рога с российским паспортом. Позднее на допросе назвавший себя Николаем Швецом задержанный рассказал, что подорвал самолет при помощи двух беспилотников по заданию украинской спецслужбы.
- МИД Украины причастность Киева к инциденту отверг. Офис украинского президента заявлял, что к диверсиям имеют отношение так называемые партизаны. Так называют себя группы, которые выступают против войны с Украиной. Они периодически берут на себя ответственность за диверсии на железных дорогах.
- Секретные документы США и НАТО, касающиеся, в частности, украинского наступления, поставок оружия, численности войск, а также Ближнего Востока и Китая появились в сети в марте. Как пишет Politico, утечка привела к кризису в отношениях США с союзниками. Вашингтон проверяет подлинность появившихся данных.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации в очередной раз подтверждают вовлечённость США и НАТО в конфликт России с Украиной. Киев заявил, что за утечкой стоят российские спецслужбы.
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