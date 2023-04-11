The Economist: к диверсии на аэродроме Мачулищи причастны агенты СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила факт причастности своих сотрудников к взрыву на белорусском аэродроме Мачулищи 26 февраля. Тогда в результате атаки повреждения получил российский военный самолёт А-50. Об этом пишет The Economist со ссылкой на секретные данные Пентагона, попавшие в сеть на прошлой неделе.

Из документов американской разведки следует, что агенты СБУ, причастные к инциденту на аэродроме, действовали вопреки приказам своего командования, пишет издание.

The Economist отмечает, что, согласно опубликованным данным, Вашингтон узнал эту информацию при помощи радиоэлектронной разведки. Оценка атаки российского содержится в документе с грифом "совершенно секретно", уточняет издание.

Украинская сторона публикацию пока не комментировала.

26 февраля белорусское оппозиционное движение BYPOL, созданное бывшими сотрудниками белорусских силовых структур, сообщило, об атаке российского самолёта дронами на аэродроме Мачулищи в 12 километрах от Минска.

Власти сначала не комментировали сообщение, а потом показали видео с самолётом в воздухе, дав понять, что сообщение о повреждениях ложное. Позднее стало известно, что борт вылетел в Таганрог на ремонт.

7 марта белорусские власти сообщили о задержании подозреваемого — уроженца Кривого Рога с российским паспортом. Позднее на допросе назвавший себя Николаем Швецом задержанный рассказал, что подорвал самолет при помощи двух беспилотников по заданию украинской спецслужбы.

МИД Украины причастность Киева к инциденту отверг. Офис украинского президента заявлял, что к диверсиям имеют отношение так называемые партизаны. Так называют себя группы, которые выступают против войны с Украиной. Они периодически берут на себя ответственность за диверсии на железных дорогах.

Секретные документы США и НАТО, касающиеся, в частности, украинского наступления, поставок оружия, численности войск, а также Ближнего Востока и Китая появились в сети в марте. Как пишет Politico, утечка привела к кризису в отношениях США с союзниками. Вашингтон проверяет подлинность появившихся данных.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации в очередной раз подтверждают вовлечённость США и НАТО в конфликт России с Украиной. Киев заявил, что за утечкой стоят российские спецслужбы.

Больше новостей Радио Свобода: