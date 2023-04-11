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WP: Египет планировал тайно поставить России 40 тысяч ракет

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси и президент России Владимир Путин, 17 октября 2018 года

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси приказал изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на утекшие документы американской разведки.

В документе с грифом "совершенно секретно", датированном 17 февраля 2023 года, обобщены разговоры между ас-Сиси и высокопоставленными военными. В нем говорится о планах поставки России артиллерийских снарядов и пороха. В документе ас-Сиси поручает чиновникам держать в секрете производство и поставку ракет, чтобы "избежать проблем с Западом". Также в документе цитируется министр по производству вооружений Египта Салах ад-Дин. Он сказал, что российские чиновники сообщили ему о готовности "купить что угодно".

Представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд заявил журналистам, что "позиция Египта с самого начала основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве сохранять равную дистанцию с обеими сторонами".

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал изданию, что Белому дому неизвестно о том, чтобы такие поставки вооружений были осуществлены. Как отмечает The Washington Post, предоставление оружия российскому правительству может привести к санкциям США против Египта. C 1987 года страна имеет статус "основного союзника вне НАТО" для Вашингтона.

В понедельник The Washington Post, также со ссылкой на утекшие документы, рассказал об опасениях Вашингтона по поводу войны в Украине. Американская разведка считает, что проблемы Украины с концентрацией войск, а также нехватка боеприпасов и снаряжения могут привести к тому, что ВСУ не оправдают ожиданий Киева относительно контрнаступления. В документе говорится, что украинское наступление, вероятно, приведет лишь к "скромным территориальным приобретениям". Как отмечает The Washington Post, это расходится с официальными заявлениями администрации президента США.

  • Секретные документы США и НАТО, касающиеся в частности украинского контрнаступления, поставок оружия, численности войск, а также Ближнего Востока и Китая появились в сети в марте. Как пишет Politico, утечка привела к кризису в отношениях США с союзниками. Источники рассказали изданию, что высокопоставленные представители американской разведки, Госдепартамента и Пентагона связались со своими коллегами в других странах, чтобы развеять опасения по поводу публикации разведданных.

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