WP: Египет планировал тайно поставить России 40 тысяч ракет

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси приказал изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на утекшие документы американской разведки.

В документе с грифом "совершенно секретно", датированном 17 февраля 2023 года, обобщены разговоры между ас-Сиси и высокопоставленными военными. В нем говорится о планах поставки России артиллерийских снарядов и пороха. В документе ас-Сиси поручает чиновникам держать в секрете производство и поставку ракет, чтобы "избежать проблем с Западом". Также в документе цитируется министр по производству вооружений Египта Салах ад-Дин. Он сказал, что российские чиновники сообщили ему о готовности "купить что угодно".

Представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд заявил журналистам, что "позиция Египта с самого начала основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве сохранять равную дистанцию с обеими сторонами".

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал изданию, что Белому дому неизвестно о том, чтобы такие поставки вооружений были осуществлены. Как отмечает The Washington Post, предоставление оружия российскому правительству может привести к санкциям США против Египта. C 1987 года страна имеет статус "основного союзника вне НАТО" для Вашингтона.

В понедельник The Washington Post, также со ссылкой на утекшие документы, рассказал об опасениях Вашингтона по поводу войны в Украине. Американская разведка считает, что проблемы Украины с концентрацией войск, а также нехватка боеприпасов и снаряжения могут привести к тому, что ВСУ не оправдают ожиданий Киева относительно контрнаступления. В документе говорится, что украинское наступление, вероятно, приведет лишь к "скромным территориальным приобретениям". Как отмечает The Washington Post, это расходится с официальными заявлениями администрации президента США.