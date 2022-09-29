The Foreign Policy: Россия перебросила в Украину 80% сил с северных границ

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Москва перебрасывает свои войска с баз в Северной Европе, чтобы закрыть брешь, образовавшуюся из-за значительных потерь и на фоне неудач в противостоянии с украинским силами на поле боя. Об этом со ссылкой за западных военных пишет авторитетный журнал The Foreign Policy.

Издание приводит сведения от трёх высокопоставленных сотрудников оборонных ведомств в регионе. По их словам, изначально российская группировка у границ стран Балтии и Финляндии состояла из примерно 30 тысяч военнослужащих, из них 80% впоследствии были направлены в Украину. В районе, где раньше сохранялась самая плотная концентрация российских сил у границ НАТО, у Москвы остался лишь "костяк состава".

"Сокращение, которое мы наблюдаем последние семь месяцев, очень значительно", – заявил изданию неназванный военный чиновник одной из скандинавских стран. Он добавил, что многие десятилетия Россия держала в регионе сухопутную группировку, которая сейчас "практически исчезла". При этом чиновник отметил, что Москва по-прежнему сохраняет в районе мощное воздушное присутствие. Кроме того, почти не изменилась численность российского Северного флота. Но Россия перемещает в Украину некоторую другую военную технику, в том числе зенитные комплексы и ракеты.

Действующие и бывшие сотрудники европейских и американских оборонных ведомств в комментариях Foreign Policy подчёркивали, что в долгосрочной перспективе Россия представляет угрозу региону, особенно небольшим странам Балтии. Они ожидают, что вне зависимости от результата войны в Украине Москва восстановит свой военный потенциал в Западном военном округе.

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию на войну в Украину. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.

Также на прошлой неделе Шойгу впервые за несколько месяцев раскрыл официальную оценку потерь российской армии в войне с Украиной. По его словам, в ходе боевых действий с конца февраля погибли 5937 военнослужащих. Это кратно ниже оценок западных разведок и даже ниже, чем число независимо подтверждённых расследователями смертей – по открытым источникам "Медиазоне" и Би-би-си удалось установить факт гибели в Украине более 6 тысяч российских военных.