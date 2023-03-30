The Insider: Гёте-Институту в России заблокировали счета после угроз МИДа

Немецкому культурному центру имени Гёте в России, известному как Гёте-Институт, заблокировали счета. Об этом The Insider рассказали два источника.

По словам собеседников издания, банки стали возвращать студентам платежи за курсы. Из-за этого учащимся пришлось письменно пообещать, что они они оплатят обучение "как только появится такая возможность", сообщил один источник.

Другой добавил, что Центробанк не ответил на вопросы по поводу ситуации. "Нас известили, что руководство института вкупе с посольством и МИД рассматривают возможности решения проблемы с Гёте-Институтом в России", – сказал он.

В институте не знают "конкретного повода" блокировки счетов, но предполагают, что она связана с заявлением пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой. В январе она пригрозила, что Россия примет ответные меры, если Германия не прекратит ограничивать деятельность Русского дома в Берлине.

В декабре 2022 года Германия заморозила счета Русского дома, а берлинская прокуратура начала его проверку на предмет соблюдения закона в период санкций, наложенных на Россию в ответ на её вторжение в Украину.