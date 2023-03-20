Генпрокуратура признала нежелательной британскую НКО

Генпрокуратура России признала "нежелательной организацией" британский Институт государственного управления (Institute for Statecraft). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Решение принято на основе проверки, которая показала, что институт проводит кампании по дискредитации органов государственной власти и управления России, а также представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства, отмечает Генпрокуратура.
В ведомстве уточнили, что при участии Института государственного управления "фабриковались "доказательства" вмешательства России во внутренние дела европейских государств" и организовывались "русофобские конференции".
Institute for Statecraft основан в 2009 году. Его возглавляет Кристофер Доннелли, бывший британский разведчик и экс-советник генерального секретаря НАТО. Доннелли занимает пост советника главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
В Госдуме России предполагали, что Доннелли и его сотрудники могут быть причастны ко взрыву на мосту через Керченский пролив в сентябре прошлого года.
Институт ранее заявлял, что занимается обновлением практик госуправления и не зависит от политических учреждений. Решение Генпрокуратуры организация пока не комментировала.
- Закон о нежелательных организациях, согласно которому им запрещается работать на территории России, подписал в мае 2015 года президент Владимир Путин. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению Генпрокуратуры, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". Власти уже внесли в число таких организаций десятки НКО и НПО.
- Признание организации в России нежелательной помимо прочего означает, что лица, сотрудничающие с ней, могут быть привлечены к уголовной ответственности. По статье о сотрудничестве с такими организациями несколько граждан России приговорены к реальным срокам заключения.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.