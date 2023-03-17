Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НКО Solidarus

Генеральная прокуратура России внесла в список нежелательных организаций немецкую НКО Solidarus. Организация занимается помощью людям, которые подвергаются политическим преследованиям в России, и просвещением о правах человека в гражданском обществе.
По мнению Генпрокуратуры, деятельность Solidarus "направлена на инспирирование протестных настроений в российском обществе, попытки формирования ложной информации о якобы неправомерности отдельных действий российской власти в части, касающейся ограничения прав и свобод граждан в Российской Федерации."
НКО Solidarus была основана в Берлине в 2013 году и занимается помощью российским политическим беженцам в Европе. Организация расследовала возможное вмешательство Кремля в демократический процесс в Германии и Евросоюзе. После начала военного вторжения России в Украину Solidarus также помогал украинским беженцам. Активисты организации помогли около 150 антивоенно настроенным россиянам получить гуманитарные визы в Германии.
Директор Solidarus Алексей Козлов рассказал Радио Свобода, что включение в список нежелательных не повлияет на дальнейшую работу организации. По его словам, Solidarus не ведёт деятельность в России, у неё нет партнёров в стране. Последний проект, который Solidarus осуществляла для российской аудитории, касался просвещения относительно основ гражданского общества и проходил в 2021 году онлайн. "Мы ждали такой реакции и будем продолжать работать," - сказал Козлов.
- Закон о нежелательных организациях, согласно которому им запрещается работать на территории России, подписал в мае 2015 года Владимир Путин. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". Власти уже внесли в число таких организаций десятки зарубежных НКО и НПО.
- Признание организации в России нежелательной помимо прочего означает, что лица, сотрудничающие с ней, могут быть привлечены к уголовной ответственности. По статье о сотрудничестве с ними несколько граждан России приговорены к реальным срокам заключения.
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