Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НКО Solidarus

Генеральная прокуратура России внесла в список нежелательных организаций немецкую НКО Solidarus. Организация занимается помощью людям, которые подвергаются политическим преследованиям в России, и просвещением о правах человека в гражданском обществе.

По мнению Генпрокуратуры, деятельность Solidarus "направлена на инспирирование протестных настроений в российском обществе, попытки формирования ложной информации о якобы неправомерности отдельных действий российской власти в части, касающейся ограничения прав и свобод граждан в Российской Федерации."

НКО Solidarus была основана в Берлине в 2013 году и занимается помощью российским политическим беженцам в Европе. Организация расследовала возможное вмешательство Кремля в демократический процесс в Германии и Евросоюзе. После начала военного вторжения России в Украину Solidarus также помогал украинским беженцам. Активисты организации помогли около 150 антивоенно настроенным россиянам получить гуманитарные визы в Германии.

Директор Solidarus Алексей Козлов рассказал Радио Свобода, что включение в список нежелательных не повлияет на дальнейшую работу организации. По его словам, Solidarus не ведёт деятельность в России, у неё нет партнёров в стране. Последний проект, который Solidarus осуществляла для российской аудитории, касался просвещения относительно основ гражданского общества и проходил в 2021 году онлайн. "Мы ждали такой реакции и будем продолжать работать," - сказал Козлов.