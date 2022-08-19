Семья главы 5-й службы ФСБ генерала Сергея Беседы владеет недвижимостью на сумму не менее 350 млн рублей, причем данные об этом имуществе удалены из Росреестра, сообщает The Insider.

Издание выяснило, что на Сергея Беседу была оформлена 173-метровая квартира в Большом Сергиевском переулке в Москве, рыночная стоимость которой больше 100 млн рублей.

По данным The Insider, младший сын генерала Алексей Беседа заказывал еду на адрес: дом № 23 в Большом Предтеченском переулке. Рыночная стоимость этой квартиры составляет около 30 млн рублей. Из Росреестра сведения об этой квартире были удалены вместе с кадастровым номером. Издание также выяснило, что семья Алексея владеет 4,3 га земли в элитном поселке Акулинино, где команда оппозиционера Алексея Навального обнаружила дворец Владимира Якунина. По оценкам издания, сам участок без учета особняков, которые на нем расположены, стоит около 100 млн рублей. У старшего сына генерала Александра Беседы The Insider нашел три квартиры общей стоимостью 95 млн рублей.

В расследовании утверждается, что семья Сергея Беседы не могла бы позволить себе покупку этой недвижимости на официальную зарплату.

По данным СМИ, 5-я служба ФСБ, которая официально называется Служба оперативной информации и международных связей, отвечала за предоставление Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. В марте сообщалось о том, что Беседа находится под домашним арестом, однако в конце апреля он выступил с речью на похоронах ветерана разведки Николая Леонова.