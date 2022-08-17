Би-би-си: ФСБ обвинила покойника в подготовке теракта

Названные Федеральной службой безопасности подозреваемые в подготовке терактов в Волгоградской области, вероятнее всего, не могли сделать того, в чём их обвиняют. Один из них живёт в Киеве и не посещает Россию, второй погиб несколько месяцев назад. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В середине августа ФСБ сообщила, что ей удалось предотвратить взрыв на нефтепроводе под Волгоградом. При задержании, как утверждалось, были убиты два предполагаемых диверсанта. ФСБ заявила, что организаторами предполагаемого преступления были Андрей Чуенков и Юрий Ионов - члены ультраправого движения "Реструкт", созданного националистом Максимом Марцинкевичем (известного по прозвижу Тесак).

Из пресс-релиза ФСБ было трудно понять, являются ли убитые под Волгоградом именно организаторами, или это другие люди, поэтому многие российские СМИ писали, что убиты именно Чуенков и Ионов. Однако позже в ФСБ уточнили, что Чуенков в данный момент принимает участие в боевых действиях в Украине в составе батальона "Ураган", а Ионов - в составе полка "Азов".

Журналисты Би-би-Си связались с Андреем Чуенковым. Он живет в Киеве, отрицает связь с диверсантами. После гибели Марцинкевича в тюрьме в 2020 году, он покинул Россию и попросил политического убежища в Украине.

В военных действиях он не участвовал, о существовании националистического батальона "Ураган" впервые слышит: по его словам, в СМИ никогда не сообщалось о существовании батальона с таким названием. После начала войны он занимается волонтёрством, прошел курс тактической медицины и помогал раненым.

Чуенков также рассказал, что был заочно знаком с Юрием Ионовым, которого ФСБ называет вторым убитым при задержании диверсантом. Ионов действительно был военнослужащим полка "Азов", и погиб под Мариуполем несколько месяцев назад, в начале войны. Информацию о гибели Юрия Ионова в марте 2022 года Би-би-си подтвердили еще два участника "Азова".