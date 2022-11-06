The Insider: в Донецкой области отказавшихся воевать держат в подвале 

Двадцать один российский военный из числа призванных в армию в рамках так называемой "частичной мобилизации" насильно удерживаются в подвале на территории посёлка Завитне Бажання Донецкой области Украины, сообщает издание The Insider со ссылкой на жён и матерей отказников. По их словам, мобилизованных угрожают расстрелять в том случае, если они не поедут на передовую.

The Insider называет имя одной из жён удерживаемых в подвале - Елена Кашина. Она утверждает, что у её 33-летнего мужа нет никакого военного опыта, в армии он ремонтировал БТРы в гараже, а в военном билете у него написано "водитель по ремонту и эксплуатации тяжёлой техники". Во время подготовки на полигоне ему лишь однажды дали пострелять из автомата, который оказался неисправным, и один раз показали, как рыть окопы. После этого, по словам Кашиной, его отправили на фронт, а уже там приказали в составе группы мобилизованных идти на штурм позиций противника, однако он отказался, заявив, что не хочет убивать людей.

Со слов родственников других военных, которых насильно удерживают в подвале, отказников почти не кормят и не предоставляют им средства личной гигиены. Жёны и матери мобилизованных написали заявление в Следственный комитет РФ о том, что их родных незаконно держат в заложниках, однако никакого ответа не получили.

При этом по данным The Insider, восемь военнослужащих перед мобилизацией работали в АО "Горно-металлургический комплекс Дальполиметалл" в Приморском крае и имели бронь, так как являются работниками оборонного предприятия.