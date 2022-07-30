Би-би-си: члены СПЧ заявили о незаконном удержании отказников

Пятеро членов президентского совета по правам человека (СПЧ) заявили, что российских военнослужащих, подавших рапорты об отказе от военной службы, "незаконно удерживает командование". Некоторых из них принудительно возвращают на фронт. Правозащитники направили заявление в главную военную прокуратуру России и к омбудсвумен Татьяне Москальковой. Копию письма получила Русская служба Би-би-си.

Ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталия Евдокимова рассказала, что ей как члену СПЧ написали родственники удерживаемых отказников. По её словам, в письмах указаны имена двадцати военнослужащих, а всего, по данным родственников, в разных местах удерживается около сотни отказников.

"Они решили расторгнуть контракт, написали рапорты. В результате их посадили. Кого-то – в подвалы, кого-то – в СИЗО, а кого-то – в ямы", – сообщила Евдокимова, ссылаясь на полученные письма.

В заявлении членов СПЧ цитируются письма шести женщин. Они утверждают, что их родных, отказавшихся продолжать военную службу, незаконно удерживают в Луганской области. Самый старший из них – 1998 года рождения.

Евдокимова добавила, что сейчас отказников, о которых говорится в письмах, переводят без их согласия в 57-ю бригаду, которая воюет в Украине. По словам Евдокимовой, одному из них удалось сбежать, он написал заявление в ростовскую военную прокуратуру. Сейчас ему помогают адвокаты и родители других отказников.

Среди подписавших письмо СПЧ в прокуратуру и к омбудсвумен – упоминавшаяся Наталия Евдокимова, глава комиссии СПЧ по политическим правам журналист Николай Сванидзе, профессор Александр Асмолов, глава информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский и кинорежиссёр Александр Сокуров.