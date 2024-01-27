The Telegraph: США вернут ядерное оружие в Великобританию

США впервые за 15 лет разместят ядерное оружие в Великобритании в ответ на растущую угрозу со стороны России. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на документы Минобороны США.

Согласно документам, размещённым на сайте госзакупок Пентагона, на авиабазе в Саффолке планируется разместить средства баллистической защиты и гидравлические рампы в рамках подготовки к "неминуемой" ядерной миссии в Великобритании. Также на базе скоро начнут строить общежитие для американских военных.

Ранее The Telegraph со ссылкой на источники сообщал, что США планируют перебросить на британскую авиабазу две эскадрильи истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие. Ожидается, что им будут мощные гравитационные бомбы B61-12, пишет The Telegraph.

По словам представителя Пентагона, которого цитирует The Telegraph, США регулярно модернизируют свои военные объекты в странах-союзниках. Эта деятельность часто сопровождается несекретными документами – они не содержат прогнозов и не предназначены для раскрытия каких-либо конкретных позиций или деталей базирования, отметил представитель Пентагона.

"Политика США заключается в том, чтобы не подтверждать и не отрицать наличие или отсутствие ядерного оружия в каком-либо месте", – также сказал он.

США убрали ядерные боеголовки из Великобритании в 2008 году, решив, что угроза со стороны Москвы уменьшилась. Возвращение американского оружия в Великобританию является частью программы по развитию и модернизации ядерных объектов в ответ на усиление напряжённости в отношениях с Кремлём после российского вторжения в Украину, пишет The Telegraph.

Представительница МИД России Мария Захарова говорила, что Москва будет считать возвращение американского ядерного оружия в Великобританию "шагом к эскалации" и будет вынуждена принять "компенсирующие контрмеры".

Сейчас ядерные боеголовки США размещены в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции в соответствии с соглашением НАТО о совместном использовании ядерного оружия.