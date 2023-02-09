TikTok заблокировал сеть ботов из России за пропаганду войны с Украиной

Китайская компания TikTok заблокировала крупнейшую сеть российских ботов, которые распространяли пропаганду о войне России с Украиной среди европейских пользователей. На отчёт соцсети для Евросоюза обратило внимание агентство Bloomberg.

TikTok утверждает, что боты были созданы в России, но маскировались под европейских пользователей. Они публиковали пророссийский контент о войне на немецком, английском и итальянском языках с использованием программ синтеза речи.

Всего заблокировано около 1700 аккаунтов, у которых насчитывалось 133 тысячи подписчиков. Сеть просуществовала с июля по сентябрь прошлого года. О том, кто стоит за её созданием, не уточняется.

TikTok также заблокировала 18 аккаунтов из Грузии, которые выдавали себя за новостные агентства и распространяли на русском языке сообщения в поддержку российских действий на территории Украины. Контент предназначался для казахстанской, белорусской и украинской аудиторий.

На днях внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала доклад о дезинформации и манипуляции фактами в мировом информационном пространстве в 2022 году, в котором назвала Россию главной страной-дезинформатором года. По мнению ведомства, война России с Украиной стала главной темой информационных атак, причём в 60 случаях из 100 их целью было оправдание российского вторжения.

Второй целью информационных атак, исходящих из России, стала дискредитация Европейского союза и входящих в него стран.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Европа намерена в ближайшее время создать центр анализа и обмена информацией, который будет противостоять пропаганде.

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