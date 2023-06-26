Times: в правительстве Британии не исключают "неожиданного краха" РФ

Великобритания должна быть готова к "неожиданному краху" России, чтобы подобные события не застали Лондон врасплох. Об этом говорят представители британских властей после попытки мятежа ЧВК "Вагнер" в минувшую пятницу и субботу, - пишет в понедельник издание The Times.

Как отмечает газета, британские эксперты, в том числе правительственные чиновники, предполагали, что война в Украине может привести к росту нестабильности в самой России, однако темпы развития событий, связанных с мятежом, побудили правительственных экспертов готовить планы действий для различных сценариев, включая хаос в России.

"Это может быть только первая глава", - отметил высокопоставленный представитель британского правительства. Издание цитирует ряд бывших высокопоставленных деятелей, которые говорят о том, что в Лондоне не ожидали тех событий, которые произошли в России. Отмечается, что они ослабили президента Владимира Путина. Ряд комментаторов вместе с тем отметил, что захват Евгением Пригожиным, возможно, был бы для Запада ещё более худшим сценарием, чем провал мятежа.

Daily Express приводит комментарии влиятельных членов парламента. Глава комитета Палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд в частности считает, что для России наступил период большой нестабильности. Он высказал мнение, что "дни Путина сочтены", поскольку он показал свою слабость. Ещё один депутат Боб Сили считает, что события ударят по боевому духу российской армии и наоборот взбодрят украинских военных.

Секретарь британского казначейства Джон Глен подчеркнул, что Лондон не будет вмешиваться во внутренние дела России. С таким же посылом выступили и многие другие представители стран Запада, включая генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. "То, что произошло в эти выходные, показывает, что конфликт на Украины раскалывает российскую власть и влияет на ее политическую систему", - заявил Боррель на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге в понедельник. При этом он сравнил ЧВК "Вагнер" с монстром, который "действует против своего создателя" - имея в виду Путина. Столтенберг, в свою очередь, отметил, что мятеж стал ещё одним доказательством "стратегической ошибки", совершённой Путиным, решившим напасть на Украину.