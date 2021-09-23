Найдён мёртвым глава Следственного комитета по Пермскому краю

Глава Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мёртвым, сообщили в четверг несколько российских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

Позднее официальный представитель Следственного комитета России Светлана

Петренко заявила, что ведомство начало проверку обстоятельств гибели Сергея Сарапульцева.

По словам источников, в том числе собеседников агентств ТАСС и "Интерфакс", Сарапульцев покончил жизнь самоубийством. Предполагаемой причиной они назвали проблемы в семье. Источник ТАСС сказал, сославшись на предварительные данные, что самоубийство чиновника не связано со службой, в частности со стрельбой в университете в Перми на этой неделе.

Сергей Сарапульцев возглавил следственное управление СК по Пермскому краю в 2018 году.

По данным телеграм-канала Baza, тело Сарапульцева нашли в его коттедже. Baza также пишет , что в четверг в областном управлении Следственного комитета прошло совещание, посвященное атаке на Пермский университет, и после этой встречи от расследования отстранили многих местных следователей.

Официальный представитель СК сообщила в среду, что Пермь посетил глава ведомства Александр Бастрыкин. По словам Светланы Петренко, на оперативном совещании Бастрыкину доложили ему о ходе расследования массового убийства в Пермском университете и запланированных следственных действиях.

Утром 20 сентября неизвестный открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. Погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. Нападавший при задержании был ранен и госпитализирован. Позднее следствие сообщило, что стрельбу в университете открыл студент юрфака этого вуза Тимур Бекмансуров. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.