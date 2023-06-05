Тиражи книг упали на 23% за три месяца с начала года

Тиражи издаваемых в России книг и брошюр в первом квартале 2023 года составили 69 миллионов экземпляров, что на 23% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Российской книжной палаты.

Общий тираж книг и брошюр в переплете упал на 31%, до 23 миллионов экземпляров, а число наименований — на 12%, до девяти с половиной тысяч. Тираж переизданий уменьшился на 28%, до 19 миллионов экземпляров.

Самым издаваемым автором в первом квартале 2023 года был митрополит Тихон (Шевкунов), которого называли приближённым к Путину иерархом РПЦ и даже духовником российского президента.

Эксперты и участники рынка среди причин падения тиражей называют влияние санкций, введенных в отношении России после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В частности, издательства столкнулись с дефицитом мелованной бумаги, расходных материалов, техники и запчастей.

Кроме того, уменьшилось число лицензий зарубежных авторов, которые издатели не могут продлить с 2022 года. Ряд авторов, в частности, Стивен Кинг, Джоан К. Роулинг приостановили сотрудничество с российскими издательствами.

Также, отмечают эксперты, легальный книжный рынок сокращается из-за пиратства. "Сейчас все больше людей обращается либо к бесплатным цифровым копиям в интернете, либо к нелегальным изданиям на маркетплейсах",— отмечает бывший глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов. Ситуация с тиражами будет ухудшаться, пока издатели не найдут новые способы борьбы с пиратством, считает он.