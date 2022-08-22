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TJournal объявил о закрытии. Его сайт заблокирован с середины марта

Иллюстративное фото

Редакция TJournal, сайт которого был заблокирован с середины марта за освещение войны, объявила о закрытии проекта. Последний день работы издания — 10 сентября, сообщается в социальных сетях TJournal. Таким образом, издание просуществует 11 лет 2 месяца и 21 день.

Причина закрытия – предсказуемая. Через несколько месяцев после начала войны и блокировки деньги на развитие и поддержку проекта у редакции закончились. Не помогло даже начавшееся с марта поэтапное сокращение сотрудников, отмечают в редакции.

TJ уже несколько лет не зарабатывает деньги, работая в убыток. Но редакция проекта продолжала верить, что "на фоне выжженной поляны медиа в русскоязычном сегменте" делает важное дело.

После блокировки посещаемость ресурса в один момент сократилась в 5 раз и продолжает плавно падать из месяца в месяц. К сожалению, логики для существования проекта в его нынешней форме не осталось, говорится в сообщении.

После закрытия проекта на сайте TJournal останутся заглушка, ссылка на архив статей редакции и лучших пользовательских материалов в формате HTML-страниц.

Редакция предложила пользователям сохранить себе на память свои материалы в оригинальной верстке, вместе с комментариями

По данным проекта "Роскомсвобода", с начала войны в Украине по требованию Генпрокуратуры России было заблокировано более пяти тысяч сайтов. В их число входят сайты независимых СМИ, правозащитных организаций, политических партий, общественных деятелей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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