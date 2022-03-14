Сайт TJ заблокирован по требованию Генпрокуратуры

Роскомнадзор заблокировал сайт TJ по требованию Генпрокуратуры, сообщают сотрудники издания.

В редакцию, по их словам, пришло письмо от регулятора, в котором говорится о размещении публикаций, содержащих "недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины".

Ведомство также якобы выявило "публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины".



Ранее 14 марта Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд".

Если требование ведомство не будет выполнено, YouTube может быть заблокировать на территории России в ближайшее время, считает замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.