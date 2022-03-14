Сайт TJ заблокирован по требованию Генпрокуратуры

Роскомнадзор заблокировал сайт TJ по требованию Генпрокуратуры, сообщают сотрудники издания.
В редакцию, по их словам, пришло письмо от регулятора, в котором говорится о размещении публикаций, содержащих "недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины".
Ведомство также якобы выявило "публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины".
Ранее 14 марта Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд".
Если требование ведомство не будет выполнено, YouTube может быть заблокировать на территории России в ближайшее время, считает замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
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- 11 марта 2022 года Российская Генеральная прокуратура потребовала признать Meta – материнскую компанию социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp – экстремистской организацией. Ранее - 4 марта - в России был заблокирован Facebook. Социальную сеть обвинили в цензуре российских государственных и прогосударственных СМИ. Доступ к Instagram был ограничен в полночь 14 марта.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.