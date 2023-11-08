ТНТ закрасил радугу на небе в клипе, опасаясь "ЛГБТ-пропаганды"

Российские правоохранительные органы оштрафовали на 200 тысяч рублей главного редактора телеканала "Кино ТВ" Ростислава Катышева по статье о "пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних". Об этом сообщила объединённая служба судов Санкт-Петербурга. Причиной для возбуждения уголовного дела стал показ на канале фильма "V - значит вендетта".

В фильме-антиутопии австралийского кинорежиссёра Джеймса Мактига есть сцена, в которой героиня читает дневниковые записи заключённой, которая попала в тюрьму за то, что была лесбиянкой. Канал "Кино ТВ" показывал фильм с возрастным органичением "16+", а не "18+", что, по мнению суда, позволяло смотреть его несовершеннолетним подросткам. При этом сам показ фильма на канале осуществлялся приблизительно с трёх до пяти часов ночи.

В свете новых законов, запрещающих любое упоминание ЛГБТ+ без осуждения, российские СМИ прибегают к самоцензуре. В среду пользователи интернета отметили, что на телеканале ТНТ показали клип корейской поп-группы Seventeen. В клипе участники группы танцуют на зелёной лужайке, освещённой солнцем, а в небе над ними в оригинальном варианте клипа видна радуга, по которой летят изображения нот. В версии, выпущенной на ТНТ, атмосферное явление было при помощи монтажа перекрашено в серый цвет.

Как отмечает "Медиазона", владельца канала - компанию "Фонбет ТВ" - в июле оштрафовали на миллион рублей из-за отсутствия маркировки "18+" в клипе, где показан поцелуй двух девушек. В октябре в московский суд поступил еще один протокол на канал по той же статье.