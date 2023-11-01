"Яндекс.Музыка" удалила более четырёх тысяч песен, подкастов и обложек

За девять месяцев 2023 года по требованию властей аудиосервис "Яндекс.Музыка" удалил более четырёх тысяч единиц контента. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчёт компании о прозрачности.

За первое полугодие сервис получил 275 требований Роскомнадзора удалить контент по 305 ссылкам, по которым находились музыкальные треки, клипы, подкасты и обложки альбомов. Конкретные примеры в отчёте не приводятся.

Согласно отчёту, в основном Роскомнадзор требовал удалить контент о войне в Украине, который российские власти сочли "фейком" и "дискредитацией армии", об отношениях ЛГБТ+ и о способах совершения самоубийства.

Кроме того, за полгода по требованию Роскомнадзора "Яндекс" удалил более 190 тысяч ссылок из поиска.