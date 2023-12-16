Томского учёного арестовали по обвинению в госизмене

В Томске арестовали учёного Владислава Галкина по обвинению в госизмене. Об этом пишет T-invariant со ссылкой на местный суд.

Издание отмечает, что Галкин – постоянный соавтор Валерия Звегинцева, арестованного по подозрению в госизмене в апреле 2023 года. Вместе они (обычно с другими соавторами) написали множество работ по гиперзвуковым технологиям.

После ареста Звегинцева его коллеги из Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН опубликовали открытое письмо, в котором высказались в защиту арестованных учёных и призвали спасти российскую аэродинамическую науку.

Помимо Галкина и Звегинцева, сейчас под арестом находятся Анатолий Маслов и Александр Шиплюк, также занимавшиеся гиперзвуковыми технологиями. В июне 2022 года был арестован новосибирский физик Дмитрий Колкер – его забрали из больницы с четвёртой стадией рака. Спустя три дня родным сообщили о его смерти.

Адвокат и основатель правозащитной организации "Первый отдел" Иван Павлов считает, что дела против учёных связаны именно с гиперзвуковой тематикой. "Путин несколько лет назад поручил беречь перспективные российские технологии в гиперзвуке, вот чекисты и упражняются", – объяснил он T-invariant.

По словам Павлова, поводом для возбуждения дела о госизмене может стать участие в любом международном научном проекте, если сотрудники ФСБ усмотрят в нём гостайну.