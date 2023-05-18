Вице-президент РАН: Россия за пять лет потеряла 50 тысяч учёных

За последние пять лет Россия потеряла 50 тысяч научных сотрудников, заявил вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон на общем собрании отделения.

"Никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере", - приводит слова Пармона "Интерфакс". "Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустило тех, кто может это делать", - сказал также академик.

По словам Валентина Пармона, чтобы дойти до уровня технологически развитых стран и привлечь способных людей в науку, необходимо кратное увеличение финансирования исследований.

Об отъезде учёных из страны после начала российского военного вторжения в Украину в материале, посвящённом выступлению Пармона, не говорится.

С момента начала полномасштабной войны в Украине из России уехали сотни тысяч россиян. По подсчетам некоммерческой организации OK Russians, до осенней мобилизации Россию покинули около 300 тысяч человек. Столько же людей, по мнению независимого демографа Алексея Ракши, могли уехать после начала так называемой частичной мобилизации.

Социолог Маргарита Завадская, изучавшая мигрантов 2022 года совместно с OK Russians, оценивает долю академиков приблизительно в 12% от общего числа уехавших весной и летом. Об этом писал Север.Реалии.

Во вторник на этой неделе стало известно, что ещё один учёный, основатель лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев стал подозреваемым по делу о государственной измене. По ряду сведений, учёного арестовали 7 апреля. В открытом письме сотрудников института, в котором работал Звегинцев, отмечается, что за последний год по обвинению в госизмене были арестованы ещё двое учёных - "аэродинамиков". Это Анатолий Маслов и Александр Шиплюк.

В письме подчеркивалось, что все арестованные ученые известны своими "блестящими научными результатами", посвятили свои жизни служению российской науке и "всегда оставались верны интересам страны", а также что они не способны совершить то, в чем их подозревают следственные органы.