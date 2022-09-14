"Тот, который не стрелял". Вера Васильева – о фабрикации дел

В связи с так называемой "спецоперацией" на территории Украины и изменившимся вследствие этого отношением мирового сообщества к России много говорят о том, что среди граждан РФ необходимо отличать тех, кто оказался приверженцами агрессии, от её безоговорочных противников; тех, кто любит свою страну, от тех, кто покорен государству и начальству. В кругу моих знакомых эмигрантов, уже много лет назад обосновавшихся на Западе, есть апологеты Владимира Путина и его политики. А есть те, кто по разным причинам остаются в России, протестуют против режима и "спецоперации", используя для этого все (увы, весьма скудные) оставшиеся законные возможности.

В связи с этим вспоминаю историю о том, как человек, оказавшись порядочным, сумел оторваться от своей "корпорации", которая призвана защищать от преступности, но под воздействием нынешней власти превратилась в инструмент расправы над неугодным. Эта история началась ещё в 2003 году. Человек, о котором я веду речь, работал в силовых структурах и имел отношение к следствию по делу бывшего сотрудника компании ЮКОС Алексея Пичугина. На тот момент он только-только окончил юридический вуз, дело Пичугина оказалось едва ли не первым, с которым он столкнулся. И уж точно первым делом "такого" рода. Очень быстро он понял, что это сфабрикованное дело, что, согласно сигналам "сверху", расследовать его не надо, а надо фальсифицировать. Ему это не понравилось. В итоге в 2005 году он ушёл из правоохранительных органов, поскольку хотел защищать закон, а не фальсифицировать уголовные дела. Занялся бизнесом.

Планомерно, в течение двух десятилетий, в стране разрушались институты права, из них выдавливались люди, которые хотели и умели заниматься реальной работой

Дело Пичугина, видимо, не выходило у него из головы, и в 2011 году он написал мне по электронной почте в связи с выходом в свет моей книги "Алексей Пичугин – пути и перепутья (биографический очерк)". Потом мы встретились лично, и этот разговор глубоко потряс меня: впервые о недоказанности вины заключённого говорил не независимый эксперт, не журналист, не правозащитник, не адвокат, а человек с "противоположной стороны". "Я лично был знаком с Алексеем, – рассказал мой собеседник. – С самого начала следствия было понятно, что Алексей сядет, причем надолго... Алексей стал жертвой политического дела Михаила Ходорковского, его просто хотели использовать как "рычаг" для давления на Леонида Невзлина… Даже если Пичугин и был причастен ко всему вмененному криминалу (допускаю), то ни один эпизод в классическом понимании не был доказан". По словам моего собеседника, задача провести объективное расследование дела перед следственной группой во главе с Юрием Буртовым вообще не ставилась – требовалось собрать доводы о вине ЮКОСа, отбросив любые доказательства в пользу руководителей и сотрудников нефтяной компании.

Больше мы не виделись, но продолжили общение в фейсбуке, в частности, обсуждали постановление Европейского суда по правам человека по делу Пичугина, признавшего его жертвой несправедливого судебного разбирательства. Одним словом, в моем представлении это оказался, по-видимому, единственный порядочный человек, имевший отношение к следствию по делу Пичугина. Недавно он вызвался помочь мне в поисках лица, косвенно связанного с делом другого несправедливо осуждённого, Александра Маркина... Однако ещё через некоторое время мне стало известно, что этого человека упрятали за решетку. Насколько я поняла, располагая крайне скудной информацией, успешный бизнес моего знакомого перешел к другим владельцам. Он, так же как и Пичугин, как Маркин, как сотни других людей в современной России, стал жертвой несправедливого правосудия…

Мне представляется, что эта история примечательна, поскольку она – о российской правоохранительной системе и об устройстве российской власти в целом. Она о том, как планомерно, в течение двух десятилетий, в стране разрушались институты права, как из них выдавливались люди, которые хотели и умели заниматься реальной работой, а не репрессиями. Очевидно, выдавливались для того, чтобы оставшиеся в правоохранительных структурах без всяких раздумий и сомнений обеспечивали такие судебные решения, как в отношении Ивана Сафронова, осуждённого за журналистскую деятельность и не имевшего доступа государственной тайне. Или как приговор в отношении московского муниципального депутата Алексея Горинова, поплатившегося за то, что он назвал события в Украине своими именами, как учёного Дмитрия Колкера, обвиненного в госизмене и скончавшегося от рака в следственном изоляторе через насколько дней после ареста, как в отношении множества других людей… Все мною перечисленные: и Пичугин, и Маркин, и мой давний знакомый – я уверена, оказались порядочными людьми, потому и не вписались в выстроенную авторитарным государством систему. Эта порядочность обошлась им очень дорого…

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"



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