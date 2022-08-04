Товары поставщиков IKEA продают на "Яндекс.Маркете"

Товары поставщиков IKEA начали продаваться на "Яндекс.Маркете". Как пишут "Ведомости", найти товары можно в отдельном разделе "Товары IKEA" на сайте и в мобильном приложении маркетплейса. Пользователи могут приобрести постельное белье, мебель и товары для дома – посуду, текстиль и коробки для хранения.

В "Яндекс.Маркете" отмечают, что товары производятся теми же компаниями и на тех же фабриках, что и продукция, которая поставлялась IKEA.

В пресс-службе сервиса сообщили, что на маркетплейсе стала доступна продукция от 11 поставщиков IKEA и ведутся переговоры с другими компаниями, которые сотрудничали со шведским ретейлером.

3 марта IKEA приостановила работу в России и Беларуси из-за российского вторжения в Украину. Магазины сети закрылись. Сотрудникам при этом продолжали платить зарплату.

К моменту вторжения российской армии в Украину IKEA имела в России 4 собственных завода и 17 магазинов в крупнейших городах страны. Корпорация занимала 20 процентов российского мебельного рынка, давала заказы 47 российским производственным компаниям.

В середине июня IKEA объявила, что избавится от всех производственных активов в России и продаст все четыре принадлежащие ей фабрики по производству мебели и товаров для дома. Сотрудникам (около 20 тысяч человек) предложили увольнение по соглашению сторон с выплатой нескольких окладов.