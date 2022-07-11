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Семь окладов – это мало. IKEA из России не отпускают работники

Шведская компания IKEA сворачивает свой бизнес в России из-за войны в Украине. Ее российским работникам предлагают более значительные компенсации за увольнения, чем предусмотрено трудовым законодательством. Но люди всё равно не спешат уходить из корпорации: они боятся растущей безработицы.

Стандарт бюджетной мебели

IKEA изучала возможности выйти ещё на советский рынок. Основатель корпорации Ингвар Кампрад приезжал в Москву в конце 80-х годов. Тогда удалось договориться об установке оборудования компании на мебельном заводе в Приозерске Ленинградской области.

В итоге IKEA пришла в Россию в 2000 году. К моменту вторжения российской армии в Украину IKEA имела 4 собственных завода и 17 магазинов в крупнейших городах страны. На российскую IKEA работали около 15 тысяч человек. Корпорация занимала 20 процентов российского мебельного рынка, давала заказы 47 российским производственным компаниям.

До войны в России у IKEA всё было прекрасно: в конце 2021 года руководство компании заявило о годовом росте продаж на 31 процент. Доля ее российской выручки в общемировой прибыли составляла 7,3 процента.

Рост происходил потому, что по приемлемым ценам в IKEA можно было купить качественную и долговечную мебель. Поводом для шуток было то, что обычно её продавали в разобранном виде, приходилось час-другой скручивать её у себя дома. Но результат был гораздо более предсказуемым, чем при покупке столов, шкафов, диванов и стульев во многих российских магазинах.

Магазины больше не откроются, мебельные фабрики компания планируют продать

Сейчас IKEA объявляет распродажи, у работников корпорации есть на них преимущества: в результате этих работников часто ищут на "Авито" и в соцсетях, предлагают деньги за покупку остатков со складов компании. Появляются мошенники: они создают фейковые профили сотрудников IKEA в соцсетях, берут деньги у желающих купить товар с распродажи и затем пропадают.

Несмотря на такое признание, IKEA одной из первых среди других международных корпораций в начале марта остановила свой бизнес в России. Затем, как и многие другие крупные иностранные компании, она выжидала. В середине июня – когда стало однозначно понятно, что война надолго, – IKEA объявила об уходе из России и Беларуси. Магазины больше не откроются, мебельные фабрики компания планирует продать. При этом торговые центры "Мега", также принадлежащие IKEA, на этот момент продолжают работать в России.

Очереди в IKEA в Казани после объявления о закрытии магазинов сети
Очереди в IKEA в Казани после объявления о закрытии магазинов сети

Руководитель компании "Мебель 2.0" Андрей Парфенов предположил в разговоре с Радио Свобода, что на мебельные фабрики IKEA покупатели найдутся наверняка: их будут продавать дешево. А приобретение активов корпорации – хороший способ нарастить собственные производственные мощности для ее вчерашних конкурентов.

И дальше работать по-шведски

По российскому законодательству компания, уходящая в простой, должна сохранять две трети зарплаты своим сотрудникам, но работники IKEA были в лучших условиях.

Александр Илларионов – профсоюзный организатор лесных отраслей на крупнейшей фабрике (около тысячи сотрудников) IKEA в России, в городе Тихвин Ленинградской области. Илларионов рассказал Радио Свобода, что с марта по июнь работники фабрики в ходе простоя получали полный оклад. В результате предшествующей деятельности тихвинскому профсоюзу удалось добиться, чтобы оклад, а не премия составлял основную часть оплаты труда на заводе. Так что эти месяцы рабочие получали примерно столько же денег, как и раньше.

Во многих российских компаниях увольнение с семью окладами считалось бы космическим достижением

– Работникам производства [IKEA] было озвучено, что примерно половина работников будет "оптимизирована". Но это устные цифры, точно мы не знаем. Работникам предлагают договор по соглашению сторон: семь окладов – и до свидания. Часть работников – прежде всего те, кто состоят в профсоюзе, – на это не согласны. У кого дети, у кого кредиты: нужна стабильная занятость, – рассказывает он.

По словам Илларионова, по опросу работников тихвинской IKEA, 44 процентов хотят остаться на заводе, а 27 процентов хотят большей компенсации, чем семь окладов.

– Во многих российских компаниях увольнение с семью окладами считалось бы космическим достижением. Но я работал сварщиком на заводе Ford [в Калужской области], когда там гремели забастовки. Я знаю, что транснациональная корпорация может [заплатить работникам] гораздо больше. Так же, как она очень эффективно умеет выжимать труд из работников и продавать. Сейчас идет игра нервов: когда расселяют предназначенный под снос дом, можно потребовать взамен свой комнаты в коммуналке однокомнатную квартиру. А можно досидеть до конца и потребовать трехкомнатную квартиру, – объясняет Илларионов.

Покупатель тихвинской фабрики практически наверняка будет российским. Работники предполагают, что это негативно скажется на условиях труда. Чтобы сохранить "белую" зарплату, медицинское страхование, тихвинский профсоюз хочет добиться заключения с IKEA коллективного договора на три года – чтобы он также был бы обязательным для нового собственника.

Илларионов подчеркивает, что тихвинским рабочим есть из-за чего переживать. 50-тысячный Тихвин находится в Ленинградской области, но в 200 километрах от Санкт-Петербурга – то есть в мегаполис на работу не наездишься. Градообразующие предприятия Тихвина – фабрика IKEA и вагоностроительный завод. Тот тоже ушел в простой из-за логистических проблем с поставками иностранных комплектующих.

Ситуация сейчас предельно непонятная, профсоюз, что называется, пытается взять больше

Профсоюз работников магазинов IKEA в Новосибирске требует, чтобы компания не увольняла по соглашению сторон, а сокращала. Это даст право на оформление кредитных каникул. Как возможный вариант сохранения рабочих мест новосибирский профсоюз предлагает национализацию бизнеса IKEA в России, введение внешнего управления и его перезапуск. Это выглядит вполне возможным: более половины товаров в российских магазинах IKEA было произведено внутри страны.

– По российскому трудовому законодательству выплачивается зарплата за три месяца, и потом можно увольнять. IKEA идет навстречу сотрудникам. Поскольку ситуация сейчас предельно непонятная, профсоюз, что называется, пытается взять больше, – комментирует Радио Свобода профессор МГУ Наталья Зубаревич.

На вопрос о судьбе тихвинского производства российская пресс-служба IKEA предложила обратиться в международный офис IKEA Indusrty. На момент публикации материала ответ оттуда получен не был.

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