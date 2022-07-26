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Свердловский ФСИН пообещал заменить IKEA в России

Исправительные колонии могут "занять место ИКЕА" в России: они предлагают лучшее качество мебели по более низкой цене. Об этом на выставке продукции Федеральной службы исполнения наказаний в Екатеринбурге заявил начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН России по Свердловской области Иван Шарков, его слова приводит “Областная газета”.

Начальник регионального ГУФСИН Александр Фёдоров заявил, что исправительные колонии могут заменить и другие ушедшие с рынка иностранные компании. "Товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут", — цитирует его издание.

После февральского вторжения в Украину крупнейшие западные компании, работающие в сфере потребительского рынка, объявляют о прекращении работы в России. Шведский производитель мебели IKEA объявил об уходе в июне. Часть компаний напрямую связывают своё решение с войной, часть – с логистическими проблемами или сложностями с выводом денег из страны.

В IKEA работали около 15 тысяч человек, компания давала заказы 47 российским производственным компаниям. Правозащитники неоднократно критиковали труд заключённых в России, называя его принудительным и фактически неоплачиваемым.

"Принудительный труд заключенных в невыносимых, унижающих человеческое достоинство условиях – реальность российских колоний", — отмечал в 2021 году правозащитный центр "Мемориал".

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