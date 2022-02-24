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Археология

Это война. Спецэфир программы "Археология" в 21:05

Дом в городе Чугуеве (Украина) после российских ударов. 24 февраля 2022 года

Вторжение России в Украину обсуждают Андрей Колесников, Глеб Павловский, Александр Морозов, Лев Гудков

В ночь на 24 февраля Россия начала вторжение в Украину. Развязана полномасштабная война. Что стало ее детонатором? Какие цели преследует Кремль? Поддержит ли войну население России, и укрепит ли она путинский режим?

Участвуют: Андрей Колесников, политолог, руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского центра Карнеги, Александр Морозов, политолог, сотрудник Карлова университета, Лев Гудков, научный руководитель Левада-центра (внесен в реестр "иноагентов"), Глеб Павловский, политолог. Эфир в 21:05

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