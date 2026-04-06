Трамп и директор ЦРУ рассказали подробности спасения лётчика

Президент США Дональд Трамп, а также глава Пентагона Пит Хегсет и другие высокопоставленные руководители в понедельник на пресс-конференции в Белом доме рассказали о подробностях операции по спасению второго пилота (офицера по вооружению) истребителя F-15E, который был сбит над Ираном в минувший четверг.

Поисково-спасательная операция длилась более суток и завершилась успешно - пилота смогли вывезти с территории Ирана. Ранее был спасён и первый член экипажа.

По словам Трампа, сразу после сообщений о крушении самолёта началась операция по спасению пилотов. В первой фазе операции в воздух были подняты более 20 военных воздушных судов. Пилота ещё 2 апреля нашла команда вертолёта HH-60W Jolly Green II.

Второй пилот, однако, после того, как катапультировался, приземлился на значительном расстоянии от своего товарища и не был сразу обнаружен. Ему пришлось скрываться в горной местности. По словам Трампа, он смог сам обработать свои раны и сообщить свои координаты американским военным. В операции по его спасению участвовали более 150 воздушных судов. Поведение пилота президент назвал героическим, а спасательную операцию описал как одну из наиболее сложных и масштабных в истории.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф отметил роль сотрудников разведывательного управления в операции. По его словам, найти пилота было так же трудно, как песчинку в пустыне, однако это удалось. Кроме того, сотрудникам ЦРУ, по его словам, удалось сбить с толку иранские спецслужбы и создать у них впечатление, что поиски идут в другом районе.

CBS News со ссылкой на источники отмечает, что у Пентагона было несколько вариантов операции, и в конце концов для эвакуации пилота были отправлены два самолёта MC-130s. На их борту находились вертолёты MH-6 Little Bird. После посадки самолётов примерно в 10 километрах от местонахождения пилота вертолёты смогли эвакуировать его за 7 минут, после чего самолёты вернулись на базу.