Американские военные спасли второго члена экипажа сбитого в Иране истребителя F-15, завершив рискованную поисково-спасательную операцию в глубине вражеской территории.

Ряд СМИ, в том числе The New York Times, сообщили, что военнослужащий, найденный на юго-западе Ирана ранним утром 5 апреля, был доставлен в больницу в Кувейте для оказания медицинской помощи.

Тщательно спланированная ночная операция была проведена за день до истечения срока ультиматума, поставленного президентом США Дональдом Трампом Тегерану. Иранским властям предложено заключить "сделку" с Вашингтоном или по крайней мере открыть Ормузский пролив для судоходства. Иран отверг предупреждение Трампа, который заявил, что иранскому режиму грозит "ад", если срок 6 апреля не будет соблюден.

Согласно сообщениям СМИ, два транспортных самолета, которые должны были участвовать в спасательной операции, не смогли вылететь с удаленной базы в Иране. Американские официальные лица заявили, что самолеты были уничтожены, чтобы не дать иранским военным завладеть ими.

"Мы его спасли, – написал Дональд Трамп в Truth Social об американском пилоте. – Он получил ранения, но с ним все будет в порядке". Трамп заявил, что в ходе операции ни один американец не погиб и не был ранен.

Истребитель F-15 E Strike Eagle был сбит иранскими средствами ПВО 3 апреля, став первым американским самолетом, потерянным над Ираном за пять недель конфликта. Первый член экипажа был спасен через несколько часов после катапультирования из поврежденного самолета.

Мы его спасли. Он получил ранения, но с ним все будет в порядке

Второй член экипажа – офицер по вооружению (WSO) – был спасен ранним утром 5 апреля по местному времени в ходе сложной многоуровневой спасательной операции с участием сил специальных операций США и других воинских частей. "Миссия выполнена", – подтвердил один из американских официальных представителей корреспонденту Радио Свобода утром 5 апреля.

Силы специальных операций

По данным американских официальных лиц и региональных источников, на которые ссылается Fox News, как спасенный летчик, так и спасательная группа впоследствии благополучно покинули Иран. Официальной информации о его состоянии пока не поступало.

Оба члена экипажа катапультировались, когда их самолет был сбит во время ночной миссии над юго-западом Ирана. По данным Axios и Fox News, они быстро установили связь с американскими войсками с помощью аварийного оборудования связи.

Сообщается, что WSO использовал навыки, полученные в ходе обучения по выживанию, сопротивлению и побегу (SERE), чтобы избежать плена. Он удалился от обломков самолета и укрылся на возвышенности, где был активирован аварийный маяк для ориентации спасателей.

Американские официальные лица заявили, что иранские силы, включая членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним подразделений "Басидж", активно искали сбитых летчиков. Американские спасательные команды столкнулись с попытками перехвата, и военные вступили в бой, чтобы сдержать иранские подразделения.

Бои на земле

Fox News сообщает, что во время спасательной операции на земле происходили бои, но среди американского персонала погибших не было. Видео, распространяемые местными свидетелями, якобы показывают потери среди иранских сил, участвовавших в поисках.

"Это была очень сложная операция по спасению сбитого военнослужащего", – сообщил Fox News источник, знакомый с миссией. В ней участвовали элитные спасатели ВВС США при поддержке воздушных и наземных сил. Сообщается, что во время миссии два спасательных вертолета попали под обстрел противника, члены экипажей получили ранения, но смогли покинуть иранскую территорию.

Это была очень сложная операция по спасению сбитого военнослужащего

За несколько часов до подтверждения спасения военнослужащего иранские СМИ сообщили о воздушных ударах на юго-западе Ирана, где, как предполагалось, скрывался американец. Западные официальные лица заявили, что Израиль отложил запланированные удары в этом районе, чтобы не мешать спасательным операциям США. Газета New York Times со ссылкой на израильского чиновника сообщила, что Израиль поделился разведданными с американскими войсками.

Американские официальные лица предупреждали, что захват члена экипажа F-15 иранскими силами мог бы привести к резкой эскалации напряженности и осложнить достижение более широких военных целей Вашингтона в этом конфликте. Сбитый самолет, по имеющимся данным, был практически полностью разрушен при падении.

В связи с этим инцидентом телеканал Fox News подтвердил, что 3 апреля в Кувейте разбился самолет A-10 Warthog, обеспечивавший прикрытие спасательной операции. Пилот благополучно катапультировался и был спасен.

Приближается крайний срок

Спасение второго члена экипажа F-15 произошло накануне истечения срока, установленного Трампом, который предупредил, что США нанесут массированные удары по иранской энергетической инфраструктуре, если не будет получен позитивный ответ на его предложения.

Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, через который обычно проходит около 20 процентов мировых поставок нефти и природного газа, что привело к глобальному энергетическому кризису и росту цен. "Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ или ОТКРЫТЬ ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ. Время на исходе – 48 часов до того, как на них обрушится весь ад. Слава Богу!" – написал Трамп 4 апреля на своей платформе Truth Social.

Еще 30 марта президент США заявил, что "если по какой-либо причине соглашение не будет достигнуто в ближайшее время", то есть до 6 апреля, американские войска отреагируют "взрывом и полным уничтожением всех их электростанций, нефтяных скважин и острова Харг (и, возможно, всех опреснительных установок!)".

Для вас откроются врата ада

Изначально 21 марта Трамп дал Тегерану 48-часовой срок, но затем продлил его, заявив, что хочет дать шанс переговорам. Иран отклонил план США из 15 пунктов, представленный ему через пакистанских посредников, но оставил открытой возможность дальнейших переговоров. 4 апреля иранский командующий генерал Али Абдоллахи Алиабади отверг последнюю угрозу Трампа, заявив, что "для вас откроются врата ада".

С момента начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля Иран нанес удары ракетами и дронами по Израилю и странам Персидского залива, в некоторых случаях нацеливаясь на американские войска или военные объекты. Многочисленные атаки были также направлены против энергетической инфраструктуры стран Персидского залива.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что тушат пожары на нефтехимическом заводе, вызванные обломками перехваченных иранских ракет и дронов. По данным министерства обороны ОАЭ, пострадавших нет, ущерб оценивается, а работа завода в городе Рувайс приостановлена.

Бахрейнская компания Gulf Petrochemical Industries сообщила, что на одном из ее объектов вспыхнул пожар после атаки иранского дрона, который был взят под контроль, сообщило государственное информационное агентство Бахрейна 5 апреля. По его данным, пострадавших не было.

Кувейтская нефтяная корпорация KPC сегодня сообщила, что в ее комплексе в нефтяном секторе Шувейх вспыхнул пожар после атаки дронов. Кувейтские СМИ передают, что иранский дрон поразил офисный комплекс, нанеся значительный ущерб, но не приведя к жертвам. Кроме того, министерство электроэнергетики и водоснабжения Кувейта сообщило, что два энергоблока были отключены после того, как иранские дроны нанесли удары по двум электростанциям и опреснительным установкам, нанеся значительный ущерб.