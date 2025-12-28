Ушаков: Россия и США создадут рабочие группы по договору о мире

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по инициативе Белого дома провели телефонный разговор продолжительностью 1 час 15 минут. Это произошло незадолго до сегодняшней встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва поддержала предложение Вашингтона создать для подписания мирного соглашения между Россией и Украиной специальные рабочие группы. Их формат и параметры станут известны в начале января, но уже ясно, что первая группа будет заниматься вопросами безопасности, а вторая экономическими вопросами.

Юрий Ушаков заявил, что Трамп дал понять, что хочет как можно скорее завершить войну, и что, по мнению Вашингтона и Москвы, окончание боевых действий возможно только при ответственном решении со стороны Киева. Также, по словам Ушакова, президент США отметил, что после окончания российско-украинской войны "видит очень серьезные перспективы для экономического сотрудничества США и России".