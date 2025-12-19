Конфликт на пороге. Может ли начаться большая война в Европе?

В начале декабря Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами, но добавил, что "если Европа начнет войну, то Россия готова прямо сейчас".

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на слова Путина сказал, что страны Европы в случае войны с Россией "сразу будут добровольно извиняться", и добавил, что ждет приказа Путина, чтобы "начать боевые действия". Москва, по его словам, "церемониться не будет, а конфликт закончится быстро и не в пользу Европы".

О риске войны с Россией в ближайшее время говорят и на Западе. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже после громкого высказывания российского президента заявил, что страны-участницы Североатлантического союза могут стать следующей после Украины военной целью России в ближайшие пять лет.

"Конфликт у нас на пороге. Россия принесла войну в Европу. Мы должны быть готовы к подобному масштабу [боевых действий], который пережили наши деды и прадеды. Представьте конфликт, который затронул каждый дом, каждое рабочее место: разрушения, массовая мобилизация, миллионы переселенцев, повсеместные страдания и потери. Это ужасающая мысль, но если мы выполним наши обязательства, то мы сможем предотвратить трагедию", – сказал генсек НАТО.

Похожий прогноз ранее сделал и министр обороны Германии Борис Писториус: в одном из интервью он заявил, что война между НАТО и Россией может начаться уже в 2028–2029 годах.

И хотя на данный момент нет доказательств того, что Россия в ближайшее время готовит полномасштабную военную операцию против стран НАТО, слова Путина об отсутствии намерения воевать с Европой не внушают доверия многим к западу от российских границ, учитывая предыдущий опыт Украины – аннексию Крыма, начало войны в Донбассе и, наконец, полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. Кремль обвиняет в начале войны саму Украину и "коллективный Запад", оправдывая свою агрессию "защитой русскоязычного населения", "нацизмом в Украине" и прочими пропагандистскими нарративами. В очередной раз Владимир Путин продемонстрировал это в ходе “прямой линии” 19 декабря.

Европейские правительства слабы. Они бесхребетны. Они бездействуют

Перед началом вторжения в Украину российские представители, кстати, также делали заявления, аналогичные нынешним путинским. 15 февраля 2022 года тогдашний постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что Россия не будет вторгаться в Украину, если ее не "спровоцируют на это". Никаких подтвержденных провокаций со стороны Украины, как известно, не было, но Россия 24 февраля 2022 года все равно начала полномасштабное вторжение.

Сегодня же разговоры о потенциальной войне между Россией и Европой активизировались на фоне участившихся в этом году российских провокаций в странах Евросоюза и НАТО.

В начале осени на территорию Польши могли залететь как минимум 19 дронов "Гербера", и хотя на их сбитие были подняты истребители, некоторые беспилотники пролетели расстояние до 250 километров. Один из них упал недалеко от Гданьска, другой почти долетел до Варшавы, а еще два – до Лодзи.

Спустя пару недель три российских истребителя МиГ-31 с выключенными транспондерами нарушили воздушное пространство Эстонии и пробыли в нем 12 минут.

Известно также о многочисленных случаях, когда неизвестные дроны кружили над европейскими аэропортами, военными и другими объектами. Доказательств того, что все эти запуски дронов напрямую связаны с Россией, нет, но по крайней мере часть беспилотников запускалась с гражданских танкеров так называемого российского "теневого флота".

Последним громким инцидентом стали диверсии на железнодорожных путях в Польше, причем на линии, идущей в Жешув, главный узел, откуда осуществляются поставки военной помощи Украине. Подозреваемыми были названы два гражданина Украины, "действовавших в интересах российских спецслужб".

В связи с этим мы решили поговорить с экспертами и аналитиками, чтобы попытаться ответить на два главных вопроса: насколько вероятна война между Россией и НАТО в ближайшее время, и настолько ли велик диверсионный потенциал России, чтобы заставить Европу принять условия Москвы без "горячей" фазы войны?

Насколько вероятна открытая война?

Полковник чешской армии, заместитель начальника Военной канцелярии президента Чехии и до недавнего времени координатор чешского правительства по вопросам стратегической коммуникации Отакар Фолтын полностью согласен с Борисом Писториусом, предрекающим войну в ближайшие годы. Он отмечает, что и позиция стран Балтии и Северной Европы в этом вопросе также "крайне ясна".

"К сожалению, Европа не только будет сталкиваться, но и уже сталкивается с российской агрессией. Все произошедшие инциденты на территории Европы, с точки зрения международного права, являются абсолютно однозначными актами агрессии.

Нет никаких сомнений в том, что не только в случае крупного нападения дронов, но и в случае нарушения воздушного пространства балтийских государств российскими военными самолетами речь идет об акте агрессии Российской Федерации в отношении европейских государств", – убежден Фолтын.

что-то может произойти уже завтра

Старшая научная сотрудница Американского института предпринимательства (АИП) Элизабет Броу отмечает, что Европе стоит быть готовой к столкновению с Россией в любой момент. Спрогнозировать начало войны в случае с Россией непросто, отмечает Броу, поскольку она фактически может начать войну по решению одного человека – Владимира Путина. "Именно поэтому военное руководство по всей Европе твердит, что мы должны быть готовы к тому, что что-то может произойти уже завтра. Это, конечно, может случиться и через пять, десять лет или вообще никогда, но на это нельзя полагаться", – предупреждает Броу.

Старший научный сотрудник Финского института международных отношений Теему Таммикко говорит, что Россия уже ведет гибридную войну против Европы, пытаясь нанести такой ущерб, который не вынудит жертву агрессии перейти к открытой войне. При этом аналитик не считает, что Россия готова и способна атаковать европейские страны НАТО в данный момент или в ближайшем будущем. Впрочем, оговаривается он, режим Владимира Путина во многом опирается на существование какой-либо внешней угрозы, поэтому в долгосрочной перспективе прямая военная конфронтация вероятна, особенно если война в Украине будет заморожена.

Украинский аналитик и глава группы Frontelligence Insight, пишущий в социальной сети X под именем Tatarigami_UA, считает, что война между Россией и Европой, или по крайней мере подготовительная фаза к ней, уже началась: "На европейской территории уже произошли акты саботажа, убийства и вторжения беспилотных летательных аппаратов".

Во-первых, отмечает аналитик, похоже, что Россия в настоящее время самоуверенно оценивает свое положение и способность проецировать свою силу внутри Европы. Эта уверенность в значительной степени основана на предположении, что Европейский союз является не независимым стратегическим игроком, а скорее фрагментированным и дезорганизованным блоком, который не может функционировать в военном отношении без прямой поддержки со стороны Соединенных Штатов, объясняет Tatarigami.

Многие аналитики часто указывают на такие страны, как Финляндия или Польша, в качестве доказательства того, что европейская готовность будет достаточной для сдерживания российского вторжения. Однако проблема, по мнению нашего собеседника, в том, что Россия не намерена физически оккупировать Польшу или Финляндию при нынешнем балансе сил. Вместо этого Москва сосредоточена на ликвидации НАТО как единственной эффективной структуры безопасности в Европе.

На практике это значительно повышает вероятность ограниченного вторжения в небольшое государство: скорее всего, в одну из стран Балтии, продолжает аналитик. Такая акция будет направлена не на завоевание Европы, а на подрыв авторитета НАТО и демонстрацию неэффективности его механизмов коллективной обороны.

Сможет ли Финляндия быстро развернуть армейский корпус в странах Балтии?

"Именно здесь возникает основная проблема. Оборона Финляндии на финской территории – это одно. Но сможет ли Финляндия быстро развернуть две экспедиционные дивизии или целый армейский корпус в странах Балтии, обеспечить их надлежащим снабжением и организовать оборону с той же эффективностью и скоростью? Этот вопрос становится еще более важным для географически более удаленных членов НАТО, таких как Италия, Греция, Испания или Португалия", – размышляет Tatarigami.

Защита собственных границ принципиально отличается от защиты другого государства, даже союзного, поясняет специалист. Россия, по его мнению, хорошо осознает это различие и, вероятно, будет использовать его в своей привычной риторике: "Зачем европейцам рисковать ядерной войной из-за нескольких сотен квадратных километров страны, название которой некоторые даже не могут произнести?"

Если НАТО не сможет решительно отреагировать в таких обстоятельствах, это продемонстрирует, что 5-я статья Устава НАТО, закрепляющая принцип, по которому нападение на одного союзника считается нападением на всех, является фикцией, а вся архитектура безопасности нуждается в изменении, уверен Tatarigami.

Военный аналитик Майкл Кофман считает открытую войну между Россией и европейскими странами в ближайшие 5-10 лет маловероятной. Он отмечает, что, несмотря на все угрозы и провокации со стороны России за время войны в Украине, США и другие члены НАТО смогли успешно предотвратить расширение войны.

Зачем Россия устраивает провокации?

Впрочем, помимо маловероятной конвенциональной войны, у Кремля в рукаве остается множество других, менее очевидных методов, отмечает Кофман. Фактически российские методы воздействия сформулированы в концепции стратегического сдерживания РФ, изучением которой он долгое время занимался. Эта стратегия включает в себя множество способов воздействия на другие страны путем "управления эскалацией" (escalation management) и "дозированной эскалации" (calibrated escalation).

Российская концепция стратегического сдерживания, согласно исследованию Кофмана и его коллег, делится на три фазы: "демонстративную", фазу "адекватного нанесения урона" и фазу "ответных мер".

"Демонстративная" фаза включает в себя периоды "военной угрозы" и "наращивания угрозы", которые заключаются в активном отслеживании военно-политического прогресса других стран, росте несиловых мер в политической, экономической и информационной сферах, демонстрационных испытаниях новых видов вооружений, создании угрозы для жизненно важных объектов на территории других стран, повышении боеготовности своих войск и даже в применении одиночных ударов по территории других стран.

Фазы "нанесения адекватного урона" и "ответных мер" относятся уже непосредственно к открытым вооруженным конфликтам и включают в себя использование конвенциональных методов войны, а также применение ядерного оружия.

Таким образом, на сегодняшний день действия России в Европе можно отнести именно к "демонстративной фазе" российской стратегии сдерживания. Эта тактика преследует три цели: сдерживание, устрашение и принуждение противника.

На практике Кофман выделяет несколько гипотез, почему Россия могла активизировать провокации на территории Европы. Во-первых, считает эксперт, эти действия могут быть ответом на участившиеся украинские удары по регионам России, включая находящиеся далеко от границ Украины, поскольку европейские страны, по мнению Кремля, помогают в этом Украине.

Действительно ли Запад это делает, не имеет значения, считает Кофман. Важнее то, что в этом уверено российское руководство. Таким образом Москва пытается запугать европейские страны и показать, что расширение кампании ударов вглубь России может привести к дальнейшей эскалации.

Вторая гипотеза заключается в том, что Россия путем диверсий и провокаций может искать слабые места в оборонной стратегии НАТО. И хотя эта теория звучит очень часто, Кофман считает, что она оставляет ряд вопросов: почему провокации участились именно сейчас? Почему Россия избрала для этого именно такие методы воздействия? Впрочем, по его мнению, полностью эту версию исключать нельзя, поскольку Кремль действительно регулярно, особенно после возвращения к власти Дональда Трампа, задается вопросом о единстве НАТО и готовности США к возможному конфликту с Россией.

"Действительно ли они считают, что лучшим способом добиться своих целей и проверить, насколько США готовы поддерживать союзников, будет медленно скатывать ситуацию в военно-политический кризис? Пока что это маловероятно, но все медленно к этому идет и может усугубиться в ближайшие годы", – размышляет эксперт.

По мнению чешского военного эксперта Отакара Фолтына, российские диверсии в Европе преследуют сразу несколько целей.

Россияне постепенно усиливают давление

Во-первых, Россия постепенно создает ощущение, что диверсии являются чем-то обыденным, и заставляет Европу привыкнуть к ним. Еще пару лет назад даже мысль о том, что десятки дронов могут нарушить воздушное пространство европейского государства, казалась неприемлемой.Сегодня это происходит, и Европа привыкает к этому, говорит Фолтын.

"В конце концов, Чешская Республика уже переживала российские диверсии: взрывы на складах в Врбетице были совершены двумя российскими агентами. Господа Чепига и Мишкин являлись действующими офицерами российских вооруженных сил, которые совершили убийства на территории Чехии (в результате первого взрыва погибли два человека – РС). Это доказанные факты. То, что россияне постепенно усиливают давление, к сожалению, приводит к тому, что политические лидеры Европы, которые хотят зарыть голову в песок, фактически привыкают к этому", – объясняет он.

Во-вторых, российское командование путем нарушения воздушного пространства и других диверсий стремится стремится оценить потенциал НАТО и проверить реакцию альянса на провокации. "При помощи SIGINT (сигнальной разведки – РС) вы изучаете реакцию систем противовоздушной обороны различных европейских стран", – говорит Фолтын.

Третья цель, по его мнению, - усиление нарратива о том, что Европе необходимо принять требования Кремля. Россия "дает аргументы местным европейским коллаборационистам, которые фактически и так хотят подчиниться ее требованиям. Это, в свою очередь, вызывает страх у части населения и, как следствие, повышает общественный запрос на уступки в отношении Москвы”.

Украинский эксперт Tatarigami отмечает, что Россия таким образом еще и создает рычаги давления на Европу: Москва может усиливать или ослаблять подобную активность в зависимости от того, считает ли она Европейский союз более уступчивым по отношению к своим требованиям или, наоборот, более устойчивым к ним.

Россия следовала модели постепенной эскалации

Он также соглашается с Фолтыном в том, что Россия таким образом проводит оценку потенциала НАТО и его процедур реагирования, а также нормализует операции в Европе, которые раньше казались немыслимыми.

Это действия России напоминают фазу перед полномасштабным вторжением в 2022 году.

"Россия не внезапно сосредоточила силы и начала войну. Вместо этого она следовала модели постепенной эскалации: проводила крупномасштабные учения, такие как "Запад-2021" и "Союзная решимость-2022", осуществляла ротацию подразделений и поэтапно наращивала военное присутствие. Параллельно Москва усиливала политическое давление, достигшее пика в декабре 2021 года, когда МИД России потребовал от НАТО запретить размещение вооружений в странах, вступивших в альянс после 1997 года, а также ограничить деятельность НАТО в Восточной Европе. Эскалация продолжилась через инсценированные инциденты, включая сфабрикованное нападение на пограничный пост, уничтожение старого автомобиля, представленное как диверсия, и смонтированные видеозаписи, якобы демонстрировавшие вооружённые вторжения украинских сил – всё это произошло незадолго до начала агрессии. Сегодня мы можем наблюдать схожие модели эскалации, направленные уже против Европейского союза и НАТО, хотя и на значительно более ранней стадии", – говорит Tatarigami.

Теему Таммико считает, что основная цель диверсий заключается в том, чтобы заставить европейские страны инвестировать в свою собственную оборону (например, для защиты от дронов) вместо поддержки Украины, а также вызвать противоречия между союзниками, что подрывает эффективность совместных ответных мер.

Элизабет Броу отмечает, что российские провокации истощают европейские ресурсы, как государственные, так и частные. Например, из-за дронов не могут работать аэропорты, из-за чего и сами они, и авиакомпании теряют большие деньги.

"В интересах России продолжать усложнять жизнь здесь, в Европе. Эти действия можно также использовать для проверки устойчивости Запада, времени его реакции и так далее. Посмотреть, как Европа держит удар. Конечной целью может быть и создание помех как самоцель, и первый шаг к более масштабному конфликту", – считает аналитик.

Не слишком ли мягок ответ НАТО?

Марко Михкельсон из эстонского парламента после нарушения Россией воздушного пространства страны в сентябре 2025 года призвал сбивать российские самолеты, как это сделала Турция 10 лет назад. Тогда российский Су-24, который, по заявлениям турецкой стороны, находился в воздушном пространстве Турции 17 секунд, был сбит турецким F-16. Эту идею также поддержали министр обороны Литвы Довиле Шакалене и президент Чехии Петр Павел.

Недавно Павел, отставной генерал и глава Военного комитета НАТО, вновь заявил, что НАТО "не должно бесконечно терпеть продолжающиеся нарушения воздушного пространства со стороны России". Альянс, по мнению Павела, должен дать "адекватный ответ" на агрессию и продемонстрировать России силу, поскольку "РФ признает только ее, а сдержанность считает слабостью".

Отакар Фолтын соглашается с тем, что реакцию ЕС на нарушение воздушного пространства можно назвать недостаточной. Он отмечает, что в случае нарушения воздушного пространства самолетами или дронами международное право дает стране, подвергшейся этому акту, полное право сбивать эти летательные аппараты.

Россия в принципе поворачивает на 180 градусов любую реальность

"То, что этого не произошло, – это уже другой вопрос. Если бы это произошло, Владимир Путин, конечно, немедленно начал бы утверждать, что самолеты были сбиты за пределами воздушного пространства европейских государств. Это понятная часть стратегии России, которая в принципе поворачивает на 180 градусов любую реальность", – считает Фолтын.

Элизабет Броу менее категорична, хотя и отмечает, что Россия, нарушая воздушные границы, должна исходить из международного права и сознавать, что ее летательные аппараты могут быть сбиты.

"При этом нельзя категорически утверждать, что мы обязательно сделаем это. Но если российский самолет зайдет в европейское воздушное пространство и не будет сбит, Путин и, кстати, многие западные комментаторы смогут сказать: "Европейские правительства слабы. Они бесхребетны. Они бездействуют", – добавляет она.

Майкл Кофман ставит вопрос иначе: "А что, если Россия действительно хочет военно-политического кризиса с НАТО и намеренно так себя ведет? Не всегда можно понять, принесут ли ответные действия пользу или же, скорее, навредят".

Кофман считает, что действия западных союзников должны быть скоординированы, взвешенны и едины, а не представлять из себя "лихие проявления национальной политики". Приоритетной задачей Кофман считает разработку стратегии противодействия дронам, связанным с Россией, над европейскими военными и другими критически важными объектами.

Теему Таммикко из Финского института международных отношений считает, что и НАТО, и ЕС могут повысить эффективность своих ответных мер, не допуская при этом эскалации и не приводя ситуацию к открытой войне.

При этом он призывает не отвлекаться от войны в Украине, поскольку Россия своими диверсиями в Европе как раз таки стремится отвлечь от нее внимание, и, признает Таммико, ей это удается.

"Если позволить Украине оттеснить россиян за их границу, режим Путина, скорее всего, рухнет, и Россия наконец сможет начать процесс нормализации, подобный тому, который прошли Германия и Япония после Второй мировой войны. Другими словами, ЕС и НАТО не должны ждать заключения соглашения о прекращении огня, прежде чем отправить свои войска в Украину, а уже сейчас оказать ей значимую поддержку".

Впрочем, эксперт считает такой сценарий крайне маловероятным в сегодняшней ситуации, поскольку "все, видимо, ждут заключения соглашения, навязанного США".

А если не открытая война?

Мы спросили наших собеседников: если дело не дойдет до открытой войны, достаточно ли велик российский диверсионный потенциал, чтобы заставить Европу подчиниться России без активных боевых действий?

Европейские страны не будут отвечать на российские диверсии такими же диверсиями в России

Элизабет Броу отмечает, что у "атак в серой зоне" (gray zone attacks - нападения, которые ведутся как конвенциональные, так и неконвенциональными методами в состоянии между миром и войной), есть свое преимущество. Уровень эскалации при помощи таких атак можно поддерживать на уровне ниже "допустимой границы", пересечение которой могло бы спровоцировать ответ НАТО, и тем самым продолжать провокации без особого риска.

"Европейские страны не будут отвечать на российские диверсии такими же диверсиями в России. Мы так не работаем. Это и есть преимущество агрессии в серой зоне и, кстати, причина ее популярности у недемократических стран, стремящихся нанести ущерб демократиям: вы можете использовать любые средства, а другая сторона мало что может сделать, чтобы остановить или отомстить вам. Это дешево. Вы не рискуете жизнью своих людей, но при этом провоцируете беспорядки, гнев по отношению к правительству, а также большие финансовые потери", – резюмирует она.

Отакар Фолтын отмечает, что акты саботажа имеют более серьезные последствия не на "физическом уровне", а на уровне восприятия: они пробуждают страх у населения. Оно, в свою очередь, давит на политиков, чтобы те приняли компромиссное решение, которое, по мнению Фолтына, в результате приведет к еще более плачевным результатам. Любая уступка агрессору означает, что агрессор будет продолжать наступать.

"Единственный способ предотвратить это – заставить Россию бояться таких действий, дав ей понять, что они обойдутся ей слишком дорого. Другого действительно эффективного способа предотвратить это не существует", – говорит полковник.

Майкл Кофман не считает, что Россия может заставить Европу принять ее условия "сосуществования", ограничившись лишь неконвенциональные методами устрашения. "История применения Россией этих методов во многих странах показывает, что это едва ли приводит к чему-то существенному. Изменить политическую карту может лишь конвенциональная война, которая на сегодняшний день маловероятнa.

Россия сегодня действует в Европе по нескольким направлениям:. Во-первых, это политическая подрывная деятельность: попытки влиять на выборы в Европе, поддержка некоторых политических партий и так далее. Во-вторых, это диверсии и провокации, в том числе с использованием дронов. То, что спустя четыре года полномасштабной войны дроны так часто застают Европу врасплох, конечно, вызывает вопросы. Но я еще раз подчеркну, что эти методы "дозированной эскалации" могут быть болезненны и неприятны, однако к изменению ее политики они не приведут".

Теему Таммикко отмечает, что в контексте диверсий и прочих "атак в серой зоне" он не сомневается в странах ЕС и НАТО: они, по мнению Таммико, хорошо подготовлены к противодействию таким провокациям. Большее беспокойство у эксперта вызывают страны за пределами "зонтика НАТО и ЕС": Украина и Молдова, которые должны самостоятельно противостоять российскому вмешательству.

"Грузия является тревожным примером того, чего Россия может достичь с помощью такого вмешательства извне", – считает он.

Готова ли Европа, и помогут ли США союзникам?

Хотя граничащие с Россией страны в той или иной степени готовятся к возможному нападению, ряд аналитиков ставит под сомнение скоординированность действий и боеспособность НАТО в случае вооруженного конфликта. Эти предположения подпитываются определенным напряжением в отношениях между США и европейскими членами НАТО.

В недавно опубликованной новой стратегии национальной безопасности США Европа подвергается довольно резкой критике. Как сказано в документе, она сталкивается с "перспективой разрушения цивилизации". Возникает вопрос об "достаточной силе” европейцев для того, чтобы “оставаться надежными союзниками".

Недоверие, впрочем, взаимно. Издание Spiegel получило доступ к содержанию конфиденциального разговора европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждая инициативу Трампа по прекращению войны, президент Франции Эммануэль Макрон заявил Зеленскому, что тому "грозит большая опасность". Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Украины быть осторожным и предположил, что "[американцы] играют как с вами, так и с нами". Президент Финляндии Александр Стубб, в свою очередь, заявил, что "мы не должны оставлять Владимира один на один с этими ребятами". Генсек НАТО Марк Рютте согласился с ним и тоже призвал защитить Зеленского.

По мнению финского аналитика Теему Таммико, в случае потенциального нападения и ЕС, и НАТО располагают необходимыми процедурами, возможностями и ресурсами, в том числе в военном плане, чтобы реагировать "на любые действия России". "До сих пор эти возможности не использовались в полной мере, что создавало впечатление, что ЕС и НАТО слабы, но это не так. Просто не хватало политической воли. В ситуации, когда Россия действительно перейдет черту, я ни на минуту не сомневаюсь, что политические разногласия будут отброшены в сторону", – считает он.

У них есть воля к войне, но они значительно слабее

Отакар Фолтын отмечает, что Европа"в разы сильнее России" и способна остановить ее или даже предотвратить нападение, если "мы проявим на это волю". "Европейская экономика в 15 раз сильнее российской. Европейские вооруженные силы в разы превосходят российские. В частности, военно-воздушные силы НАТО намного превосходят по численности и боеспособности военно-воздушные силы РФ (4152 истребителей у НАТО, не считая Турции, против 931 у России - РС). Другими словами, на стороне европейских государств стоит не только экономическая, но и военная сила. Чего нам не хватает, так это воли. А в случае с Россией все наоборот. У них есть воля к войне, но они значительно слабее".





Фолтын, однако, признает, что интеграция в рамках НАТО строится на очень тесной связи между США и Европой. "Большинство технологий НАТО можно назвать общими. Не существует европейского военного самолета без американских деталей, но, кстати, также не существует и американского самолета без европейских деталей. Как Соединенные Штаты, так и европейские страны заинтересованы в сотрудничестве. И именно на это и направлена гибридная стратегия России, которая пытается вызвать как можно больший раскол в НАТО", – отмечает Фолтын.

Оборонительная позиция НАТО в Европе по-прежнему в значительной степени зависит от военно-воздушных сил США, а также от американского опыта в области командования и управления, который позволяет интегрировать европейские войска в единую оперативную структуру, говорит аналитик Tatarigami.

Никто в Кремле не может просто сидеть и надеяться на то, что США останутся в стороне

"Соединенные Штаты являются единственным игроком, имеющим многолетний опыт управления крупномасштабными многонациональными военными кампаниями. Поэтому их потенциальное отсутствие в этом уравнении является единственным решающим фактором, определяющим, предпримет ли Россия прямую военную агрессию в Европе. В этом смысле вопрос о войне зависит не столько от намерений Москвы, сколько от позиции Вашингтона", – поясняет он.

Майкл Кофман считает, что однозначно ответить на вопрос о том, выступит ли НАТО в случае серьезной угрозы или даже открытой войны единым фронтом, нельзя, хотя и добавляет, что шанс на то, что США не останутся в стороне, очень велик.

"Никто не может быть на сто процентов уверен в том, какое решение примет Дональд Трамп, чье настроение меняется чуть ли не каждый день. Непредсказуемость Трампа имеет свои минусы, но в то же время благодаря этому никто в Кремле или российском Генштабе при планировании операции не может просто сидеть и надеяться на то, что США останутся в стороне", – резюмирует Кофман.

Стоит отметить, что большинство опрошенных нами экспертов не считают открытую войну между Россией и Европой в обозримом будущем неизбежной. В частности, такую оценку дает и команда аналитика Tatarigami.

"Решение России начать войну против Украины было продиктовано чрезмерной уверенностью в своей способности быстро и с относительно низкими затратами победить Украину. Любое будущее решение о вторжении в какую-либо из стран НАТО будет зависеть от нескольких факторов: как Россия выйдет из войны в Украине, смогут ли европейские союзники перевооружиться и подготовить свое население, сохранив при этом политическую стабильность, и останется ли Вашингтон готовым вступить в прямой военный конфликт с Россией, даже в ограниченной форме, из-за союзников по НАТО, пусть даже это будут небольшие страны. У Европы еще есть несколько лет, чтобы удержать Россию от прямых военных действий или предотвратить их вовсе", – резюмирует эксперт.