Трамп начал "Полное истребление". Теперь и в Эквадоре

США и Эквадор 3 марта начали совместные боевые действия против "наркотеррористических" организованных преступных группировок этой небольшой латиноамериканской страны. Это первая наземная операция Вооруженных сил США в регионе за многие годы, не считая успешного захвата в Каракасе бывшего правителя Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января, на что американцам потребовалось чуть более 2 часов. До сих пор, с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, американские военные в Латинской Америке наносили лишь авиаудары по выбранным ими целям. Однако сейчас все меняется – особенно после того, как 7 марта Трамп объявил о создании в Западном полушарии новой военной коалиции для "искоренения наркокартелей".

"Войны Трампа". Последний выпуск американского журнала Time вышел с новой обложкой в стиле лозунга "Make America Great Again", на которой изображены классические кепки предвыборной кампании Трампа. Однако вместо США на них указаны Венесуэла, Ирак, Иран, Йемен, Нигерия, Сирия, Сомали – и Эквадор. Авторы редакционного комментария в Time напоминают, что американский президент за первый год своего пребывания в должности инициировал военные операции США уже в восьми государствах мира.

Дональд Трамп, несмотря на продолжающуюся войну против Ирана, которую он ведет совместно с Израилем, не забывает и про Западное полушарие, где он все так же активно имплементирует свою новую политику, названную "Доктриной Донро". Еще в августе он подписал приказ для Пентагона – о начале применения военной силы против десятков латиноамериканских наркокартелей и преступных группировок, которые его администрация в феврале 2025 года признала террористическими организациями. Эта директива создала официальную основу для проведения вооруженными силами США прямых военных операций на территории иностранных государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

7 марта Дональд Трамп объявил о создании новой военной коалиции для "искоренения наркокартелей" в Западном полушарии. По его словам, к альянсу уже присоединились 17 стран. Заявление Трампа прозвучало во время саммита "Щит Америк", который президент США организовал в Майами с лидерами ряда государств Латинской Америки — Аргентины, Боливии, Гондураса, Парагвая, Перу, Сальвадора и Эквадора. Одновременно в этот же день Пентагон подчеркнул, что США готовы идти в наступление на латиноамериканские наркокартели даже без поддержки региональных партнеров.

В Эквадоре уже несколько дней военнослужащие разных американских подразделений специального назначения консультируют, руководят планированием операций, а также оказывают разведывательную и логистическую поддержку эквадорским военным в ходе начавшихся по всей стране рейдов против предполагаемых центров производства и транспортировки наркотиков и других объектов, связанных с наркоторговлей. Однако, по официально неподтвержденным данным, американцы уже и непосредственно поддерживают их в боях.

Реализация этой миссии, названной "Полное истребление", в рамках проходящей в Западном полушарии общей масштабной операции "Южное копье" (официально о ее начале 13 ноября прошлого года объявил военный министр Пит Хегсет) возложена на одноименную специально созданную Объединенную оперативную группу "Southern Spear" и на Южное командование ВС США (SOUTHCOM). SOUTHCOM – одно из одиннадцати объединенных боевых командований военного министерства США – отвечает за боевые операции и их планирование в Центральной и Южной Америке и Карибском бассейне (в том числе за обеспечение обороны зоны Панамского канала).

Пока что точное количество американских военнослужащих, привлеченных к боевым действиям непосредственно на территории Эквадора, Пентагоном официально не разглашается. Однако известно, что во всей операции "Южное копье" их участвует около 12 тысяч. В наземных операциях в Эквадоре были замечены "зеленые береты" (спецназ Армии США) и бойцы Корпуса морской пехоты США, действующие совместно с элитными частями эквадорской армии, такими как, например, 9-я бригада спецназа "Патрия", или так называемая "Джунглевая пехота". Также очень активно применяются американские беспилотники и автономные платформы для патрулирования побережья Тихого океана.

Видеоролик, рассказывающий о различных частях спецназа Вооруженных сил Эквадора:

"Джунглевая пехота" Эквадора – уникальное подразделение, состоящее из трех бригад и батальона "Ивиа" ("Iwia"), который комплектуется исключительно представителями коренных индейских народов Амазонии. Само слово "Iwia" на языке одного из них означает "демон джунглей". Солдаты-"ивиа" сочетают современные военные технологии с традиционными архаичными навыками выживания, разведки и бесшумного передвижения в экваториальных лесах.

Как заявляет Белый дом, операция "Полное истребление" стала ответом на резкий рост влияния преступных группировок, контролирующих морские и воздушные порты Эквадора для транзита кокаина. Глава Южного командования США генерал Фрэнсис Донован отметил, что Вашингтон и Кито принимают "решительные меры против наркотеррористов, которые сеют террор, насилие и коррупцию в регионе". Он подчеркнул, что операция проводится "в рамках сотрудничества стран Латинской Америки и Карибского бассейна".

SOUTHCOM опубликовало 30-секундный видеоролик об операции – на нем американский боевой вертолет в сумерках отправляется на задание, в ходе которого забирает откуда-то нескольких спецназовцев. Источники в Пентагоне говорят, что это демонстрация первого из ожидаемой по всему Эквадору серии будущих многочисленных боевых рейдов. В некоторых из них будут участвовать американские военные, а в других – только эквадорские военнослужащие:

Видео, представленное SOUTHCOM:

В ходе визита в эквадорскую столицу Кито в сентябре прошлого года госсекретарь США Марко Рубио и теперь уже уволенная с поста министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм твердо дали понять, что Соединенные Штаты и Эквадор обязаны начать совместную боевую операцию с нанесением ударов по местной организованной преступности.

При этом 38-летний эквадорский президент Даниэль Нобоа (официально самый молодой демократически избранный действующий государственный лидер в мире) давно стал одним из ключевых союзников Дональда Трампа в Западном полушарии. Сам Нобоа, крупный торговец бананами международного калибра, в апреле 2025 года переизбранный на второй срок, еще во время собственной последней президентской кампании делал упор на необходимости использования жесткой военной силы для борьбы с наркобизнесом и растущим уличным насилием со стороны местных банд, приведшим к рекордному числу убийств в стране. И стремился к созданию тесного военно-политического союза с США.

Эквадорский президент всячески поддерживает и одобряет всю внешнюю политику Дональда Трампа и особенно его ожесточенную борьбу с латиноамериканскими преступными организациями. В прошлом году Даниэль Нобоа пытался добиться разрешения Национальной ассамблеи страны на то, чтобы вновь позволить Соединенным Штатам создать в Эквадоре сеть своих военных баз. Однако это предложение было решительно отклонено эквадорцами на референдуме в ноябре прошлого года.

Небольшой Эквадор из-за своего географического положения между Колумбией и Перу (крупнейшими производителями кокаина в мире) и сравнительно длинного тихоокеанского побережья давно превратился в важнейший логистический узел мировой нелегальной наркоторговли. По оценкам Американского управления по борьбе с наркотиками (DEA) и местных аналитиков, через порты страны проходит до 70 процентов мирового оборота кокаина.

Транснациональные преступные сети вовсю используют порты Эквадора для массовых поставок наркотиков не только в США, но и в Европу и Азию. В самом Эквадоре также производится кокаин, в основном в подпольных лабораториях в отдаленной труднодоступной местности, хотя и в значительно меньших масштабах, чем в Колумбии и Перу. Кроме того, DEA подтверждает и активное участие в преступной деятельности в стране так называемой "албанской мафии", глубоко укоренившейся в Эквадоре и его портах и контролирующей основную долю нелегальных перевозок наркотиков отсюда в европейские страны.

Главный и крупнейший город и морской порт страны Гуаякиль из-за огромного объема проходящих через него контейнерных перевозок в США, Европу, Канаду, Китай, Японию и другие государства мира (экспорт бананов, роз, креветок, тунца, какао и так далее) используется преступниками чаще всего – в контейнерах легче маскировать наркотики. В одном только контейнере здесь находили до 12 тонн кокаина.

Второй по значению порт Эквадора Манта, где до 2009 года располагалась военная база США, также активно используется картелями – в основном для отправки на север, в Мексику и далее в США, груженых кокаином малых скоростных катеров и полупогруженных в воду лодок, малозаметных на радарах (так называемых "наркосубмарин"). 7 марта в мангровых зарослях возле Манты американским и эквадорским спецназом была обнаружена одна такая "полуподводная лодка", длиной в целых 35 метров.

Третий по размеру порт страны Эсмеральдас, который находится недалеко от границы с Колумбией, удобен для местной организованной преступности возможностями по быстрому ввозу сюда сырья (листьев куста коки) и уже готового продукта, как по речным, так и по наземным маршрутам.

Эквадорские преступные группировки при этом, как и их покровители в Мексике, отличаются оригинальным подходом и изобретают разные методы транспортировки кокаина. Однако чаще всего ими используется так называемый "Риппинг" (метод "Rip-on/Rip-off"), то есть закладка наркотиков в контейнер с легальным товаром (например, бананами) уже после таможенного досмотра, но до погрузки на судно, без ведома отправителя и получателя груза. Эта схема критически зависит от участия коррумпированных сотрудников портов, водителей и членов экипажей торговых судов.

После того как контейнер прошел официальную проверку и был опечатан отправителем, преступники в порту отправления или транзита вскрывают его, срезая оригинальную пломбу. Внутрь закладываются емкости с наркотиками, после чего контейнер закрывается с использованием поддельной или клонированной пломбы с тем же номером, чтобы скрыть следы взлома. Особенно выгодно контрабандистам наркотиков использование скоропортящихся продуктов, так как такие грузы проходят таможню быстрее.

Затем в порту назначения их сообщники вскрывают контейнер до того, как он пройдет таможенный контроль или будет забран законным владельцем, и быстро забирают "товар". По подсчетам DEA, опытные преступники способны извлечь из одного контейнера до 100 килограммов наркотиков всего за 3 минуты.

За первые четыре дня операции "Полное истребление", как утверждается, в джунглях Эквадора были уничтожены несколько укрепленных баз и лабораторий, принадлежавших преступным группировкам, и пресечены многие каналы поставок наркотиков, включая, например, перехват одной особо крупной партии кокаина, объемом в 4,8 тонны, предназначавшейся бандитами для Европы. Также американским и эквадорским военным удалось восстановить присутствие в ряде труднодоступных районов, ранее находившихся под фактическим контролем наркокартелей.

Правительство Эквадора и президент страны Даниэль Нобоа всячески поддерживают операцию "Полное истребление", рассматривая ее как необходимый шаг для восстановления национальной безопасности. За последние дни Нобоа несколько раз заявил, что "Эквадору нужна безопасность", подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном в этой сфере. Однако, несмотря на официальное одобрение эквадорских властей, операция вызывает неоднозначную реакцию внутри страны и за ее пределами.

Местные правозащитники выражают обеспокоенность возможными "смертоносными последствиями" и расширением масштабов военного вмешательства США в дела Латинской Америки. В стране непрерывно продолжаются забастовки и протесты, связанные не только с разными экономическими реформами кабинета Даниэля Нобоа, но и с общим недовольством усилением в Эквадоре военного присутствия США, особенно на землях традиционного проживания коренных индейских народов (до 40 процентов всего населения страны, согласно последним переписям).

Однако эквадорские власти настаивают на том, что новое военное сотрудничество с США носит стратегический характер и направлено исключительно на защиту государства и мирных граждан от местных преступных организаций. Правительство Эквадора, вслед за США, официально классифицировало как террористические организации многие преступные группировки, против которых сейчас начаты масштабные боевые действия. Самыми крупными и опасными среди них считаются:

Los Choneros: старейшая и одна из самых жестоких и влиятельных банд страны, тесно связанная с мексиканским наркокартелем "Синалоа". Она имеет до 12 тысяч боевиков и специализирующаяся на международном наркотрафике, заказных убийствах, вымогательстве и похищениях людей. Название группировки происходит от города Чоне (исп. Chone) на тихоокеанском побережье, где банда была основана в 1990-х годах.

Los Lobos ("Волки"): вторая по величине группировка, отколовшаяся от Los Choneros и враждующая с ней. Она тесно сотрудничает с мексиканским картелем "Нового поколения Халиско" (CJNG) – главным соперником картеля "Синалоа".

Los Tiguerones ("Огромные тигры") и Los Lagartos ("Ящерицы"): две городские банды, в основном контролирующие тюрьмы и ключевые порты для отправки кокаина в США и Европу.

Название первой происходит от прозвища основателя, бывшего полицейского, известного как "Эль Тигерон". Эта группировка часто использует изображения тигров в своих татуировках и графике, чтобы подчеркнуть агрессивность и доминирование. Вторая банда сформировалась в тюрьмах Гуаякиля. Слово "ящерица" на криминальном арго Эквадора традиционно использовалось для обозначения наемных убийц. Los Lagartos считаются одними из главных виновников периодических кровавых тюремных беспорядков в стране. Своих боевиков они часто вербуют среди молодежи в бедных районах Гуаякиля.

В целом же роль "архитекторов", главных координаторов и "инвесторов" всего криминального бизнеса в Эквадоре традиционно играют гораздо более влиятельные и крупные мексиканские наркокартели. Эквадорские банды для них – по сути, лишь наемная пехота и "логистические подрядчики".

Картель "Синалоа", работающий через группировку Los Choneros, уже превратил Эквадор в свой основной перевалочный пункт для отправки в США производимого в основном в соседней Колумбии кокаина, особенно через порт Гуаякиля. А их враги из картеля "Нового поколения Халиско", который поддерживает Los Lobos и Los Tiguerones, теперь ведет очень агрессивную войну за передел сфер влияния и в Эквадоре, используя и здесь свою фирменную тактику террора и почти садистского насилия.

Все они снабжают эквадорские банды современным оружием и технологиями, дронами, средствами связи, в то время как местные группировки фактически работают по методам "франчайзинга", используя "товарный бренд", международный авторитет и связи мексиканских картелей для доминирования на рынке и в преступном мире.

Это, действительно, транснациональный уровень криминальной деятельности. И, как признают и в Вашингтоне, и в Кито, даже полное уничтожение лишь эквадорских преступных организаций никак не решит проблему. Потому военная операция США "Полное истребление", как сообщается, нацелена в том числе и на полный разрыв нелегальных логистических и финансовых потоков, связывающих Эквадор с Мексикой.