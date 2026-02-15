Дональд Трамп заявляет, что коммунистическое правительство Кубы, лишившись ключевых поставок нефти из Венесуэлы, не переживет 2026 год. Никто не знает, нанесут ли все же США военный удар по Кубе, и какими еще способами они продолжат давить на кубинский режим. До сих пор Куба, союзница Москвы, наряду с Венесуэлой и Никарагуа, являлась главным противником США в Латинской Америке, в первую очередь идеологическим. Однако после захвата бывшего венесуэльского правителя Николаса Мадуро Гавана оказалась в отчаянном положении и переживает наихудший период за всю 67-летнюю историю коммунистического правления.

Хотя в прошлые десятилетия Куба раз за разом уже сталкивалась с волнами массовой эмиграции населения, абсолютной нехваткой базовых товаров и услуг и спорадическими массовыми волнениями, никогда прежде кубинцы не переживали столь всеобъемлющего краха всей своей социально-экономической системы.

Вскоре после захвата американскими спецназовцами в Каракасе Николаса Мадуро и заявлений его преемников о полной готовности впредь соблюдать все требования Вашингтона, Дональд Трамп заявил, что "дни Кубы сочтены" и что его администрация теперь обращает пристальный взор на это островное государство в Карибском бассейне, где правящей и единственной разрешенной политической силой до сих пор остается Коммунистическая партия.

При этом президент США пока говорит, что не видит необходимости в американской военной операции на Кубе, поскольку, по его словам, тамошнее правительство неизбежно рухнет само по себе: "Я не знаю, смогут ли они устоять, но у Кубы теперь нет доходов. Все деньги они получали от Венесуэлы, от венесуэльской нефти".

Люди из ближнего окружения Дональда Трампа известны как сторонники самой жесткой линии в отношении Кубы, начиная с госсекретаря Марко Рубио, американца кубинского происхождения, еще в бытность сенатором отличавшегося крайней неприязнью к официальной Гаване. Рубио не раз заявлял об уверенности в том, что смена режима в Венесуэле смертельно ударит и по режиму на Кубе – что, по его словам, было бы для него самым желанным результатом.

Голод и нищета кубинцев

Валовой внутренний продукт Кубы, по официальным данным, упал более чем на 6 процентов. Голод, инфляция и нищета достигли максимума. Средняя реальная месячная зарплата большинства населения (в кубинских песо, CUP, курс которых непрерывно девальвируется) колеблется в районе 4200–5800 песо. По рыночному курсу (он гораздо выше официального) это составляет примерно 16–30 американских долларов в месяц. Минимальная зарплата зафиксирована на уровне 2100 CUP, что эквивалентно примерно 8–15 долларам по реальному курсу.

Доходы среднего пенсионера в стране составляют, по независимым подсчетам, примерно 10 долларов США в месяц, то есть около 3 тысяч кубинских песо. Более 40 процентов кубинских пенсионеров получают минимальную пенсию – 1528 песо в месяц (5–6 долларов).

При этом цены на основные продукты питания, такие как рис, фасоль, масло, яйца и мясо, достигают астрономических значений независимо от того, где именно они продаются: в государственных магазинах (по карточкам), "спецмагазинах", или на рынках и в маленьких полулегальных частных лавках. На Кубе в этом отношении всегда существовали две реальности – магазины, торгующие за твердую иностранную валюту, а ранее и за так называемые "валютные песо", куда попадают иногда и иностранцы, и магазины общей государственной системы рационирования "Libreta". Формально рис, сахар или масло здесь стоят гроши – однако их или просто там никогда не бывает, или же их наличие крайне ограничено. И даже имея деньги, купить натуральное коровье молоко или говядину в обычном магазине невозможно совсем — эти продукты встречаются только в "валютных" спецмагазинах сети "MLC".

В Гаване полкило риса сегодня стоит от 350 до 375 CUP, батон хлеба – 300-450 песо, упаковка в 30 яиц – от 2700 до 3500 песо, а полкило свинины более 1000 CUP. Ранее самые доступные и дешевые продукты, такие, как сладкий картофель и бананы, за последние два года подорожали почти в десять раз. Почти все кубинцы в последние годы получают элементарное продовольствие по карточкам – рис, фасоль, муку – лимита которых хватает максимум на 10 дней. Однако теперь и эти карточки оказались практически бесполезны, поскольку любые продукты в государственных магазинах появляются крайне редко.

Чтобы купить максимум 10 литров сверхдефицитного бензина или солярки, людям необходимо записываться в очередь на бензоколонки через специальное онлайн-приложение – как минимум за три недели. Улицы городов буквально завалены мусором, так как нехватка топлива привела к нерегулярному вывозу отходов. Это, в свою очередь, вызвало вспышки тропических заболеваний, передаваемых комарами, таких как денге и чикунгунья. Почти никакие лекарства, не имея родственников за границей, которые могли бы их прислать, также купить практически невозможно.

Куба в темноте

Отключения электроэнергии на Кубе происходят ежедневно, особенно в провинциях, где электричество может отсутствовать по 20 часов в сутки – и главной причиной этого стало полное прекращение жизненно важных поставок венесуэльских энергоносителей. Более 20 лет назад тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес заключил сделку со своим идеологическим союзником Фиделем Кастро о поставках нефти и помощи Кубе в поддержании ее жизнедеятельности, хотя объем этих поставок за прошедшие годы довольно заметно сокращался. Когда Уго Чавес был президентом, он обеспечивал Кубу примерно 90 тысячами баррелей нефти в день. В последнем квартале 2025 года Куба получила всего 35 тысяч баррелей.

Куба компенсировала Венесуэле эту помощь, массово направляя туда своих врачей, медсестер и других специалистов. Офицеры кубинских спецслужб также составляли костяк личной охраны Николаса Мадуро, и тридцать два из них погибли во время американской операции по его захвату в Венесуэле. Но после этого рейда Дональд Трамп заявил, что поставки нефти из Венесуэлы на Кубу полностью прекращаются. "БОЛЬШЕ НИКАКОЙ НЕФТИ И ДЕНЕГ НА КУБУ НЕ БУДЕТ — НОЛЬ! Настоятельно рекомендую им заключить сделку, ПОКА НЕ ПОЗДНО", – написал Трамп в своей сети Truth Social, дополнительно объявив о введении больших дополнительных торговых пошлин против любой страны, поставляющей нефть на Кубу.

На практически дармовой венесуэльской нефти в последние годы работали почти все кубинские электростанции – и никакой альтернативы у правительства в Гаване теперь нет. Кроме того, до сих пор Куба активно перепродавала венесуэльские энергоносители на международных рынках – и получала таким образом твердую валюту, критически необходимую для покупки базовых товаров для населения, лекарств и продуктов питания.

Куба добывает и собственную нефть, но лишь в количестве, достаточном для удовлетворения 35–40 процентов ежедневных потребностей. По мнению аналитиков, отсутствие международных поставок в итоге неизбежно парализует страну. По словам экспертов, Кубе необходимо не менее 100 тысяч баррелей нефти в день, чтобы обеспечить производство электроэнергии, а также бесперебойную работу производственных предприятий и транспорта.

Хорхе Пиньон, бывший руководитель одной мексиканской нефтяной компании и эксперт по энергетике, работающий в Техасском университете в Остине, в интервью The New York Times подтверждает, что в последнем квартале 2025 года Куба в среднем получала из Венесуэлы 35 тысяч баррелей нефти в день (еще по 7 тысяч баррелей поступали из Мексики и из России). Его оценки базируются на анализе спутниковых снимков танкеров, заходящих в кубинские порты, поскольку правительства всех трех указанных государств-поставщиков не публикуют такие данные. По словам Пиньона, ранее в прошлом году Мексика поставляла на Кубу около 22 тысяч баррелей в день, однако после визита Марко Рубио в Мехико в прошлом августе это количество снизилось в три раза.

Из-за этого в последний месяц, в том числе, на некоторое время даже прерывали вещание несколько кубинских государственных теле- и радиовещательных компаний – нехватка дизельного топлива лишила их электричества. Ко всему прочему, 14 февраля на Кубе произошел сильнейший пожар на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе имени Нико Лопеса в Гаване. Причину и степень повреждений власти пока не называли.

На днях о планах Москвы начать дополнительно поставлять на Кубу нефть и нефтепродукты заявило посольство России в Гаване. Российский посол на Кубе Виктор Коронелли 9 февраля в интервью каналу "Россия 1" сказал, что кубинские власти "очень рассчитывают на дружескую руку братских государств". "Среди них на первом месте, разумеется, стоит Российская Федерация. Мы Кубу не бросим", – цитирует посольство его слова.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что "удушающие приемы" со стороны США приносят Кубе много трудностей, и что власти России "проговаривают с кубинскими друзьями возможные пути решения этих проблем". Последняя большая предыдущая поставка Россией нефти на Кубу состоялась в феврале 2025 года, тогда Гавана получила 100 тысяч тонн нефти в кредит – это объем, которого Кубе хватает менее чем на 3 недели.

Почему не нужно ездить на Кубу

9 февраля власти Кубы предупредили международные авиакомпании, совершающие рейсы в страну, что на острове практически не осталось запасов авиационного топлива. В уведомлении для авиакомпаний говорилось, что топлива для заправки самолетов не будет еще как минимум месяц, до середины марта. Из-за этого многие крупнейшие мировые авиакомпании, в том числе российские ("Россия" и Nordwind), были вынуждены приостановить полеты на Кубу.

В ближайшие дни "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот", выполнит несколько спецрейсов из Гаваны и Варадеро, чтобы вывезти российских туристов в Москву. По оценкам туроператоров, на острове сейчас остаются от 4200 до 4900 тысяч россиян. Минэкономразвития России рекомендовало гражданам воздержаться от поездок на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией, а туроператорам велено приостановить продажу туров до "нормализации обстановки". По данным Российского союза туриндустрии, в 2025 году Кубу посетили больше 87 тысяч российских туристов, а в 2024 году – больше 130 тысяч.

В целом въездной туризм, одна из ключевых отраслей кубинской экономики, также в последние годы оказался в огромном кризисе. До пандемии COVID-19 Кубу ежегодно посещали примерно четыре миллиона иностранцев, однако сейчас, по словам экономистов, их количество не достигает и двух миллионов. В абсолютных цифрах это спад примерно на 68 процентов по сравнению с 2019 годом.

С начала XXI века кубинское правительство вкладывало в развитие туристической отрасли очень значительные средства. Но в итоге Гавана обзавелась многочисленными бесполезными "туристическими гетто", то есть крупными отелями на побережье (в обиходе рядовые кубинцы зовут их "белые слоны"), часто обнесенными высокими заборами с колючей проволокой, с безнадежно устаревшими, примитивными и непривлекательными "советскими" услугами и сервисом, стоимость которых совершенно несоразмерна качеству – и которые в теперь основном пустуют. К этому добавились и недавно принятые в США новые законы, которые крайне затрудняют для всех граждан третьих государств после любого посещения Кубы последующий въезд на территорию Соединенных Штатов.

При этом в последние годы Куба, несмотря на все эти факторы, становилась все более популярной страной для отдыха среди обеспеченных россиян, особенно после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и прямо связанного с ним "закрытия" для обладателей российских загранпаспортов ранее привычных европейских курортов. Многие из них, по их собственным словам, выбирали именно Кубу, руководствуясь в том числе и соображениями большой международной политики.

Для подавляющей части российского населения, которая разделяет официальную позицию Кремля о "враждебном давлении на Россию в мире" и "неизбежности эскалации противостояния с Западом", ездить на отдых необходимо только туда, где, как считается, "любят русских" и Владимира Путина в частности. Куба же, с учетом ее новейшей истории и живучих в головах россиян старых, времен Советского Союза, мифов и штампов, выглядит в этом контексте идеально.

Во всем мире и особенно в России (как и ранее в СССР), в СМИ и просто в обиходе Кубу многие упорно продолжают называть "Островом свободы". Это клише не исчезает, несмотря на доминирующую там официальную ортодоксально-коммунистическую идеологию, в том числе в повседневном быту и экономике.

Сбежать с "острова свободы" любой ценой

Правление 65-летнего кубинского президента Мигеля Диаса-Канеля, сменившего находившихся у власти много десятилетий братьев Кастро, признано одним из самых жестких в мире (несмотря на некоторые социально-экономические реформы последних лет). Режим в Гаване (главным идеологом которого все еще остается 94-летний Рауль Кастро) все так же жестко ограничивает базовые права человека, свободу слова и прессы, сажает протестующих в тюрьмы и запрещает выезд из страны.

Общий крах и беспросветность спровоцировали беспрецедентный исход кубинцев со своего острова – с 2020 года из ранее 10 миллионной страны бежали, по последним данным, около 2 миллионов 750 тысяч человек. Как сообщает Таможенно-пограничная служба США, размах продолжающихся политических репрессий и наихудший за последние 30 лет экономический кризис на Кубе сейчас привели к тому, что количество кубинцев, желающих любым способом покинуть свой остров, достигло небывало высокого уровня – сравнить его можно лишь с массовым исходом 1959–1960 годов, когда Фидель Кастро и его товарищи пришли к власти. Около 1 миллиона кубинцев с 2020 года перебрались в США, где почти все они находятся на нелегальном положении.

В конце января Дональд Трамп подписал указ о чрезвычайном положении из-за "угрозы национальной безопасности" со стороны Кубы. Этот документ позволяет вводить дополнительные пошлины на товары из стран, которые продают или иным образом поставляют нефть на Кубу. В сообщении Белого дома говорилось, что кубинские власти "сотрудничают с многочисленными враждебными странами", размещая на своей территории их военные и разведывательные объекты. "Например, на Кубе находится крупнейший российский зарубежный центр радиоэлектронной разведки, занимающийся кражей конфиденциальной информации о национальной безопасности из США", – заявляет администрация американского президента.

Кроме того, в сообщении утверждается, что Куба предоставляет убежище террористическим группировкам, таким как ХАМАС и "Хезболла". "Кубинский режим преследует и пытает политических оппонентов, отрицает свободу слова и печати, коррупционным путем наживается на страданиях кубинского народа и сеет хаос, распространяя коммунистическую идеологию по всему региону", – заявляет Белый дом.

Кубинское правительство во главе с Мигелем Диас-Канелем все эти обвинения напрочь отвергает и постоянно объясняет все экономические трудности исключительно многолетним торговым эмбарго со стороны США, которое, по его утверждению, душит способности Кубы вести дела на мировых рынках и получать столь необходимые финансовые средства.

Кто боится кубинских врачей

Помимо нефти и туризма, планы Дональда Трампа в отношении Кубы сейчас также в значительной степени сосредоточились на ограничении ее доступа к твердой валюте за счет работы многочисленных кубинских медицинских миссий за рубежом. В 2025 году за границей, более чем в 60 странах, работало более 90 тысяч врачей и медсестер из Кубы. По информации кубинского правительства, в госбюджет ежегодно от экспорта этих профессиональных медицинских услуг поступает до 7 миллиардов долларов.

Однако в реальности почти всегда это вовсе не бескорыстная гуманитарная помощь, а бизнес кубинского режима. Согласно данным Государственного департамента США, подтвержденным самими кубинскими врачами, правительство в Гаване обычно забирает себе до 90 процентов их зарплаты. По свидетельствам нескольких бежавших медиков, многие из них вынуждены дополнительно выполнять роль шпионов и сотрудников спецслужб.

Например, кубинские медики в Венесуэле вынужденно угрожали пациентам отказать в лечении, если они не проголосуют за Николаса Мадуро на последних президентских выборах в 2024 году и не подтвердят это, а в Гватемале или Боливии кураторы в Гаване заставляли их заниматься агитацией и способствовать разжиганию антиправительственных протестов. В групповом судебном иске, поданном в иностранные суды в Испании и Аргентине еще в 2018 году, группа сбежавших кубинских медицинских сотрудников заявила, что они были вынуждены делать все это "под прямой угрозой жестких личных правовых и экономических последствий".

10 февраля правительство Гватемалы заявило, что начинает сворачивать программу работы у себя в стране кубинских врачей, присутствовавших здесь почти 30 лет. Министерство здравоохранения этой центральноамериканской страны заявило, что действующая кубинская бригада состоит из 412 медицинских работников, включая 333 врача. Таким образом Гватемала стала последней страной в Западном полушарии, отменившей кубинскую медицинскую программу. До нее это, также последними, сделали Багамские острова, Гайана и Парагвай.

Решение гватемальского правительства было горячо одобрено посольством США. С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом Гватемала и ее президент Бернардо Аревало очень активно начали сотрудничать с Вашингтоном по всем вопросам. Недавно две страны заключили новое расширенное соглашение о взаимной торговле, Гватемала начала принимать многочисленные "депортационные" авиарейсы из США, а гватемальские правоохранительные органы стали подчиняться всем указаниями американских спецслужб, касающимся тактике борьбы с наркокартелями и вездесущими латиноамериканскими криминальными бандами.

Администрация Дональда Трампа давно оказывала давление на латиноамериканские страны с целью прекратить там деятельность кубинских медицинских бригад. В феврале прошлого года госсекретарь США Марко Рубио объявил об ограничении выдачи американских виз не только нынешним и бывшим кубинским чиновникам, участвовавшим в зарубежных медицинских миссиях страны, но и любым государственным чиновникам других стран и членам их семей, связанным с этой программой. "Кубинские программы экспорта рабочей силы, включая медицинские миссии, лишь обогащают правящий кубинский режим, а в случае зарубежных медицинских миссий Кубы – лишают простых кубинцев медицинской помощи, в которой они остро нуждаются на родине", – заявил Рубио.

Никарагуа приготовиться, или кубинцев тут больше не ждут

Кроме того, США нашли еще один способ, как надавить на власти Кубы, хотя их решение в данном случае больше бьет по рядовым кубинцам, мечтающим сбежать со своего "острова свободы". Дональд Трамп продолжает всеми силами выполнять одно из своих главных предвыборных обещаний – избавить Соединенные Штаты от миллионов нелегальных иммигрантов, в том числе – кубинцев.

При этом до последних дней волне массового бегства кубинцев в США открыто способствовал еще один близкий политико-идеологический союзник Кубы – Никарагуа, во главе которой стоят 80-летний сандинист Даниэль Ортега и его жена Росарио Мурильо, называющая себя "марксисткой-мистиком" (в январе 2025 года Ортега без всяких выборов и референдумов при помощи марионеточного парламента назначил собственную супругу "сопрезидентом Республики Никарагуа").

В ноябре 2021 года они отменили для граждан коммунистической Кубы действовавшую много десятилетий необходимость получать въездную визу, чтобы чартерными рейсами прилететь в никарагуанскую столицу Манагуа. Для всех потенциальных кубинских беженцев это открыло новый "коридор", по которому они могли, воспользовавшись дорогими услугами так называемых "койотов", то есть контрабандистов людьми (связанных с никарагуанскими властями и спецслужбами), добраться в США по суше, через Центральную Америку и Мексику. Только официальная плата за "транзит" в США через Никарагуа составляла примерно 1 тысячу долларов с человека, которые платились напрямую в никарагуанскую казну. Таким путем с 2023 года в Соединенные Штаты перебрались около 100 тысяч кубинских граждан (а также еще граждан Гаити, Венесуэлы, России, Узбекистана и многих стран Ближнего Востока).

Даниэль Ортега, когда-то один из лидеров Сандинистской революции 1979 года, президент Никарагуа в 1985–1990 годах и ныне бессменно с 10 января 2007 года, вместе с Росарио Мурильо установили в Никарагуа культ собственных личностей. В тюрьмах в Никарагуа сидят студенческие лидеры, политические активисты, вожаки крестьянских общин и сотни общественных деятелей. Также Ортега и Мурильо, как непримиримые борцы с "американским империализмом", давно называют себя преданными друзьями России, Кубы, Китая, Ирана и КНДР.

Ортега был одним из ничтожной горстки мировых правителей, когда-то быстро признавших независимость самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, а потом, в 2014 году – и аннексию Крыма. При нем в Никарагуа, по мнению международных правозащитников и правительств западных стран, окончательно установилась "жесткая мафиозная диктатура". При этом сегодня Никарагуа – третья по бедности страна в Латинской Америке, уступающая только Венесуэле и Гаити.

Однако 10 февраля правительство Никарагуа внезапно вновь запретило для всех граждан Кубы безвизовый въезд в страну, тем самым перекрыв столь популярный (и прибыльный для себя) канал их попадания в Соединенные Штаты, который давно вызывал столь яростное недовольство администрации Трампа. Хотя сандинистские власти страны никак не объяснили причину своего решения, эксперты однозначно расценивают его как попытку "сопрезидентов" Ортеги и Мурильо хоть немного ослабить возрастающее давление на них со стороны администрации Трампа.

В начале января, через неделю после захвата американским спецназом в Каракасе Николаса Мадуро, правительство Ортеги-Мурильо вдруг объявило об освобождении сотен политических заключенных. Это произошло на следующий день после того, как этого в резкой форме потребовало посольство США в Никарагуа, добавив, что "наглядный урок всем недавно был преподан в одно из соседних стран". В прошлом октябре госсекретарь США Марко Рубио назвал правление Ортеги-Мурильо "странной нелегитимной династией, которой тоже со временем следует заняться".

Что может сделать Гавана

Очевидно, соответствующие сигналы из Вашингтона верно оценивает и правительство Кубы. По последним сообщениям, Гавана направила Белому дому послание, в котором предложила начать "конструктивное сотрудничество" по таким базовым вопросам, как борьба с терроризмом, противодействие отмыванию денег, предотвращение незаконного оборота наркотиков, кибербезопасность, торговля людьми и финансовые преступления.

Однако пока на эти предложения Соединенные Штаты никак не реагируют. Как заявляет Госдепартамент США, проблема заключается не в нежелании начинать какой-то диалог, а в принципиальных разногласиях с Кубой по поводу того, что вообще должно стать предметом обсуждения. По словам представителей Белого дома, если кубинские властители обратятся к администрации Дональда Трампа с существенными предложениями – такими, как обещание провести прозрачные демократические выборы, разрешить создание конкурирующих политических партий и открыть возможности для развития серьезного частного предпринимательства – то Вашингтон будет готов к более активному взаимодействию с Гаваной.

В Белом доме не скрывают, что на данном этапе не отрицают возможности переговоров с нынешним кубинским коммунистическим руководством – аналогичным тем, которые продолжаются в Венесуэле, где временное правительство "боливарианских социалистов", состоящее из вчерашнего окружения Николаса Мадуро, согласилось начать масштабную политико-экономическую трансформацию режима.

Однако на Кубе такой подход вряд ли может сработать. Здесь нет ни одного мало-мальски высокопоставленного чиновника, подобного той же Дельси Родригес, временному президенту Венесуэлы, который был бы так же готов угождать США и администрации Дональда Трампа. Как нет и просто лидеров, имеющих самостоятельные политические амбиции и выказывающих стремление начать масштабные политические реформы.

Они и не могут появиться, по крайней мере пока – с учетом безраздельного многолетнего правления Коммунистической партии, чьи престарелые лидеры, все еще находящиеся на самой вершине власти, получали образование в Москве во времена расцвета СССР и формировали свое мировоззрение еще под патронажем КПСС и КГБ.

Однако, как утверждает The Wall Street Journal, администрация Трампа сейчас все же тайно ищет влиятельных функционеров в кубинском правительстве, которые могли согласиться заключить сделку по свержению нынешнего режима к концу 2026 года – в том числе при помощи прямой военной акции США. Газета указывает при этом на слухи о том, что некий высокопоставленный член венесуэльского правительства полтора месяца назад сыграл подобную ключевую роль в военной операции США в Каракасе по захвату Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.