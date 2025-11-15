Трамп о войне в Украине: это кровавая бойня, надеюсь, она скоро закончится

Президент США Дональд Трамп назвал войну России против Украины "кровавой бойней", заявив, что настолько масштабного вооружённого конфликта не было со времен Второй мировой войны. Темы войны в Украине Трамп коснулся в интервью британскому вещателю GB News. Большая часть этой беседы была посвящена возможному судебному иску, который Трамп предположительно подаст к корпорации Би-би-си.

Трамп вновь повторил своё утверждение о том, что с момента возвращения в Белый дом он урегулировал "восемь войн". "Осталась ещё одна", - сказал президент США, отметив, что он предполагал, что добиться завершения войны в Украине будет проще, чем оказалось в реальности. "Единственное, чего я еще не сделал, это Россия и Украина", – сказал Трамп. Он выразил надежду, что война скоро прекратится, отметив, что США оказывает "сильное давление" на Россию, в частности добиваясь от Индии и других стран отказа от закупок российской нефти. "Индия сейчас выходит из этого, и другие выходят, потому что, пока Россия продает нефть, у неё есть деньги" на продолжение войны, отметил Трамп.

В прошлом месяце Трамп отказался от проведения ранее анонсированной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, после чего США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". При этом США не объявляли о своём отказе от роли посредника, в Вашингтоне по-прежнему не исключают, что встреча Трампа и Путина может состояться в будущем. Говоря о санкциях, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что у Вашингтона исчерпываются возможности введения новых санкций против российской экономики. По мнению администрации Соединённых Штатов, такие возможности ещё остаются у ЕС - речь идёт в частности об отказе от российских энергоносителей и санкциях в отношении так называемого теневого флота, перевозящего нефть.