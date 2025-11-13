Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что у Вашингтона исчерпываются возможности введения новых санкций против российской экономики. Он обсудил эту тему с журналистами на пресс-конференции в Канаде в ночь на 13 ноября по европейскому времени.

"С нашей стороны уже не осталось много возможностей, — сказал он. — Я не знаю, что ещё можно сделать. У нас заканчиваются возможности для санкций в этом отношении".

Рубио отметил, что последний санкционный пакет был направлен против крупнейших нефтяных компаний России. "Этого все просили, — сказал он. — Очевидно, что эти санкции должны быть реализованы, и пройдёт некоторое время, прежде чем вы начнете ощущать их действие".

На уточняющий вопрос журналиста про санкционирование теневого флота российских танкеров госсекретарь ответил, что США "не вводят санкции, чтобы потом их не применять".

"Меры против теневого флота могут принять европейцы, — сказал он. — Ведь всё, что происходит вокруг этого флота, гораздо ближе к ним".