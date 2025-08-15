Трамп обсудил с Лукашенко освобождение 1300 политзаключённых

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что у него состоялся "замечательный разговор" с Александром Лукашенко. По словам Трампа в ходе разговора он обсудил освобождение 1300 белорусских политзаключённых.

"Цель звонка была поблагодарить его за освобождение 16 заключённых. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключённых. Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили множество тем, включая визит президента [России Владимира] Путина на Аляску. С нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем", — написал Трамп.

Президент США не уточнил о каких именно 16 заключённых идёт речь. О помиловании 16 заключённых пресс-служба Лукашенко сообщала в июле. Имена тогда также не раскрывались.

Белорусское агентство БелТА сообщает, что во время разговора Трамп и Лукашенко "обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину". Лукашенко пригласил Трампа посетить Минск.

Пресс-служба Лукашенко уточнила, что разговор состоялся перед вылетом Трампа на Аляску на переговоры с Путиным.





Новость дополняется



