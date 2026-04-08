Трамп объявил о двухнедельном перемирии в войне против Ирана

Президент США Дональд Трамп менее чем за час до истечения срока ультиматума, данного им Ирану, заявил, что согласился отложить бомбардировки его энергетических объектов на две недели при условии немедленного разблокирования Ираном Ормузского пролива. Иран сообщил о том, что согласен на прекращение огня. Инициативу ранее выдвинул Пакистан, и переговоры проходили при его посредничестве.

Сообщается, что в течение этих двух недель мирные переговоры будут продолжены, Трамп выразил надежду на достижение окончательных мирных соглашений. При этом он подчеркнул, что США достигли большинства своих целей в ходе кампании против Ирана, которую они вели вместе с Израилем с конца февраля. "Почти все различные прежние спорные моменты между Соединенными Штатами и Ираном согласованы, но двухнедельный период позволит привести соглашение к окончательному виду и реализовать его", - написал президент.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что Иран согласен на двухнедельное перемирие и открытие Ормузского пролива "в координации с Вооружёнными силами Ирана и с учётом технических ограничений".

Цены на нефть на мировом рынке в связи с сообщениями о перемирии упали более чем на 10%.

Трамп ранее угрожал ударами по электростанциям и другим объектам в Иране, если власти страны не пойдут на сделку. Он употреблял метафору "каменного века", в который, по его словам, будет отброшен Иран.

