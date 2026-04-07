Россия и Китай наложили вето на резолюцию по Ормузскому проливу

Россия и Китай во вторник наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, направленной на защиту коммерческого судоходства в Ормузском проливе на фоне войны на Ближнем Востоке. Одиннадцать стран проголосовали "за" проект документа, предложенный Бахрейном. Ещё два члена Совбеза (Пакистан и Колумбия) воздержались.

Согласно проекту, пострадавшим государствам предлагалось координировать свои оборонительные меры для обеспечения безопасности на море, а Ирану - прекратить нападения на торговые суда в Ормузском проливе.

До вынесения на голосование проект резолюции претерпел ряд изменений. В более ранней версии документа прямо упоминалась глава VII Устава ООН, которая наделяет Совет Безопасности полномочиями принимать меры, начиная от санкций и заканчивая применением военной силы.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в пятницу на прошлой неделе, что принятие резолюции может привести к срыву переговоров по иранскому урегулированию либо легитимизирует боевые действия против Ирана.

Министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни заявил, выступая перед голосованием в Совбезе, что проект является серьезным ответом на повторяющееся враждебное поведение Ирана, которое должно прекратиться. Министр также заявил, что неспособность Совета Безопасности отреагировать на использование жизненно важного водного пути в качестве рычага давления будет иметь серьезные последствия для всего мира.

Судоходство через Ормузский пролив - узкий водный путь, на который приходится пятая часть мирового экспорта нефти и газа, фактически остановилось после того, как Тегеран пригрозил атаковать суда в ответ на американо-израильскую военную кампанию. Блокада привела к резкому росту цен на топливо по всему миру и вынудила некоторые страны, прежде всего в Азии, ввести ограничения на потребление и нормировать поставки, отмечает DPA.

Израиль и США наносят удары по Ирану с 28 февраля. Главной целью операции президент США Доналльд Трамп называет недопущение того, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. Иран после начала боевых действий в ответ наносит удары по американским базам и инфраструктуре союзников Вашингтона в странах Персидского залива.



