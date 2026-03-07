Трамп объявил о создании военной коалиции против наркокартелей

Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой военной коалиции для "искоренения картелей" в Западном полушарии. По его словам, к альянсу уже присоединились 17 стран.

Заявление прозвучало во время саммита "Щит Америк", который Трамп 7 марта проводит в Майами с лидерами ряда стран Латинской Америки — Аргентины, Парагвая, Боливии, Сальвадора, Эквадора, Гондураса, Перу и других государств. Во встрече участвуют преимущественно проамериканские правительства региона.

Представители Пентагона заявили о готовности США идти в наступление против латиноамериканских наркокартелей даже без поддержки партнёров. Расширение военного присутствия и спецопераций США в регионе рассматривается как часть новой архитектуры влияния Вашингтона.

Кроме того, Трамп заявил, что Куба хочет заключить соглашение с США и уже ведет переговоры с ним и госсекретарем США Марко Рубио.

В конце января, президент США подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу. В Белом доме тогда заявили, что кубинский режим поддерживает союзы со многими враждебными странами и злонамеренными субъектами, размещая на своей территории их военные и разведывательные мощности. В качестве примера американская сторона упомянула, что на Кубе находится крупнейший в России зарубежный центр радиоэлектронной разведки, занимающийся "кражей секретной информации", представляющей угрозу нацбезопасности США.





