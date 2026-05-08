Трамп объявил о трёхдневном перемирии между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что достигнуто соглашение о трёхдневном перемирии между Россией и Украиной. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, перемирие будет продолжаться 9, 10 и 11 мая и будет включать в себя как остановку боевых действий, так и обмен заключёнными в формате 1000 на 1000. Как пишет Трамп, с просьбой о перемирии обратился именно он, и президенты России и Украины согласились. "Надеюсь, это начало конца очень длинной, смертоносной и тяжёлой войны", написал Трамп, отметив, что переговоры продолжаются, и всё ближе к успеху.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласие Киева на перемирие. "Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", - написал Зеленский. Он отметил, что 8 мая в рамках переговоров при посредничестве США была достигнута договорённость об обмене и о прекращении огня на три дня. Зеленский поблагодарил Трампа и написал, что рассчитывает, что США обеспечат соблюдение Россией договорённостей.

Формально с полуночи 8 мая действует одностороннее перемирие в честь Дня победы, объявленное Минобороны России. Украина не присоединилась к этому перемирию, так же как и Россия ранее не стала соблюдать прекращение огня, объявленное Украиной с 6 мая. В ночь на 8 мая и Россия и Украина, как утверждают обе стороны, наносили удары беспилотниками, под ударом были в том числе Ростов-на-Дону, Пермь, Грозный. В Киеве заявляли, что российские военные продолжают штурмовые действия на фронте.

Днём 8 мая Владимир Зеленский заявил, что Украина 9 мая будет действовать в зависимости от действий России. Зеленский призвал Россию к долгосрочному перемирию, отметив, что прекращение огня только для проведения парада в Москве неприемлемо. Ранее он отмечал, что в Кремле боятся удара Украины по Москве 9 мая.

На прошлой неделе тема перемирия на День победы поднималась в телефонном разговоре Путина и Трампа.

Что имел в виду президент США, говоря о продолжении переговоров, пока не ясно. Сегодня же госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Соединённые Штаты могут отказаться от посреднических усилий, если увидят, что нет никакого продвижения вперёд.

