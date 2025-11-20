Трамп отсуствовал на прощании с бывшим вице-президентом Чейни

В Вашингтоне прошла церемония прощания с умершим в начале ноября бывшим вице-президентом в администрации Джорджа Буша-младшего Диком Чейни. В Национальном кафедральном соборе на поминальном богослужении собрались представители политической элиты США, в том числе бывшие президенты - Джордж Буш и Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп, как и вице-президент Джей Ди Вэнс, не были приглашены.

Чейни в последние годы резко критиковал Трампа и даже поддержал на выборах в 2024 году его соперницу, демократа Камалу Харрис, хотя сам был республиканцем и конфликтовал с демократами. Трамп, в свою очередь, никак не прокомментировал смерть Чейни 3 ноября 2025 года.

На траурной церемонии присутствовали все ныне живущие бывшие вице-президенты - Дэн Куйэл, Альберт Гор, Камала Харрис и Майк Пенс, бывший вице-президентом в первой администрации Трампа и впоследствии разошедщийся с ним.

На церемонии прощания выступили Буш и дочь покойного Лиз Чейни, которая также выступала против Трампа и лишилась своего места в Конгрессе, проиграв сторонникам нынешнего президента.

Чейни был вице-президентом с 2001 по 2009 годы. На протяжении десятилетий он был влиятельной и противоречивой фигурой в американской политике. Его в частности называют одним из ключевых идеологов "Войны против террора" после терактов 11 сентября 2001 года, в рамках которой было осуществлено и вторжение в Ирак в 2003 году. Трамп называл Чейни "республиканцем только по названию" и обвинял его в разжигании войн, Чейни, в свою очередь, называл Трампа "трусом" и утверждал, что за всю историю США "не было человека, который представлял бы для нашей республики большую угрозу, чем Дональд Трамп".



