Трамп поддержал Орбана перед выборами в Венгрии

Президент США Дональд Трамп выразил "полную поддержку" премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в преддверии парламентских выборов в стране, которые запланированы на 12 апреля. Согласно опросам, партии Орбана, которая остаётся у власти более 15 лет, может грозить поражение по итогам голосования. Сам Орбан и его сторонники выражают уверенность в победе.

В Будапеште накануне прошла конференция Консервативного политического действия (CPAC), в которой приняли участие деятели, придерживающиеся консервативных, националистических и евроскептических взглядов. Все они так или иначе выразили поддержку политике, проводимой Орбаном. Видеообращение Трампа было показано в начале заседания.

Президент США назвал Орбана "сильным лидером", который показал всему миру, как нужно "защищать свои границы, культуру, наследие, суверенитет и ценности". Он сказал о своей полной поддержке венгерского премьера и о том, что надеется на его полную победу.

Орбан поблагодарил Трампа за поддержку. В своём выступлении он отметил, что после вступления президента США в должность американо-венгерские отношения переживают "золотой век".

В конференции приняли участие также премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Аргентины Хавьер Милей. Президента Польши Карла Навроцкого за приезд в Будапешт подвергли критике члены польского проевропейского правительства. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался от поездки, сославшись на расследуемый как теракт поджог в городе Пардубице, он, однако, выступил с видеообращением.

Орбан противопоставляет себя европейскому истэблишменту и заявляет о себе как о стороннике президента США. В последнее время разногласия между Орбаном и руководством ЕС и большинства стран Евросоюза усилились. Венгрия заблокировала выделение Украине согласованного ранее кредита в 90 миллиардов евро, а также не даёт согласия на введение в действие 20-го пакета санкций. В свою очередь, власти Украины и ряд европейских политиков обвиняют Орбана в пророссийской позиции. В СМИ в последние дни появились публикации, в которых утверждается, что представители Венгрии информируют Москву о том, что происходит на заседаниях Совета ЕС, а также о том, что якобы в Москве разрабатывался план, как помочь Орбану на выборах, в том числе организация фейкового покушения на него. Об этом писала в частности The Washington Post. Соратники венгерского премьера отрицают эти утверждения.

В администрации США и ранее не скрывали симпатий к нынешнему руководству Венгрии. В Будапеште подтвердили, что перед выборами страну должен посетить вице-президент США Джей Ди Вэнс.