WP: Россия предлагала инсценировать "покушение" на Орбана

Служба внешней разведки России (СВР) рассматривала сценарий, при котором будет инсценировано покушение на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – чтобы поднять рейтинг его партии "Фидес" накануне выборов. Они пройдут 12 апреля. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки.

WP уточняет, что журналистам неизвестно, на каком уровне российской власти обсуждалось данное предложение, но представитель Кремля Дмитрий Песков назвал его "дезинформацией".

По информации журналистов, идея "покушения" появилась из-за того, что российские спецслужбы были обеспокоены резким падением рейтингов и самого Орбана, и его партии накануне выборов. По последним данным социологов, рейтинг партии Орбана едва дотягивает до 40%, в то время как рейтинг соперников, партии "Тиса", превышал 46%.

Во внутреннем отчёте, который получили европейские спецслужбы, в Венгрии российские спецслужбы предлагали реализовать сценарий, который должен был "фундаментально изменить всю парадигму избирательной кампании" и сместить акценты "из рациональной сферы социально-экономических вопросов в эмоциональную", говорится в документе.

По всей вероятности, идея "покушения" появилась после того, как у Венгрии резко обострились отношения с Украиной из-за остановки прокачки российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Это вызвало рост цен на бензин в Венгрии и рост социального недовольства правительством Орбана.

Из-за остановки прокачки нефти по "Дружбе" Венгрия заблокировала очередной кредит Евросоюза Киеву. Следом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даст ВСУ адрес "одного человека в Евросоюзе", намекая на Орбана. Власти Венгрии заявили о "реальных угрозах" со стороны Украины.

В 2024 году в соседней с Венгрией Словакии произошло покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Оно не было связано с выборами и никак не отразилось на рейтингах политика. Стрелявший в Фицо заявил, что был не согласен с политикой правительства, которое перед выборами выступало за ограничение помощи Украине.