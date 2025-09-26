Трамп подписал указ о сделке по американскому бизнесу TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал указ, одобряющий сделку о продаже американского подразделения соцсети TikTok. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Предполагается, что TikTok будет управляться новым совместным предприятием, базирующимся в США. Контрольный пакет в компании будет принадлежать американским инвесторам, а китайской материнской комании ByteDance – менее 20% акций, сообщает "Настоящее Время".

Управление в США будет осуществляться советом директоров, обладающим полномочиями в сфере национальной безопасности и кибербезопасности. ByteDance получит лишь одно место в совете директоров.

В качестве компании, которая будет обеспечивать безопасность TikTok, будет выступать американская компания Oracle. Она будет проводить независимый мониторинг и обеспечивать безопасность операций в США, а также управлять специально созданной облачной платформой для хранения данных пользователей Соединённых Штатов.

В Белом доме заявили, что соцсеть с короткими видео TikTok используют 170 млн американцев, а указ Трампа гарантирует им возможность безопасно пользоваться "всеми преимуществами TikTok" и быть "уверенными в безопасности своих данных в Соединённых Штатах".

Bloomberg при этом пишет, что Китай пока публично не объявил о своем одобрении сделки, ключевые элементы которой остаются неясными, включая состав группы покупателей. В указе говорится об одобрении рамочного соглашения о продаже. Представители Китая на недавних торговых переговорах в Мадриде, как сообщалось, одобрили такое соглашение, однако сделка пока не заключена. Oracle, Silver Lake Management LLC и инвестиционная компания MGX из Абу-Даби ведут переговоры о покупке доли TikTok и получении мест в совете директоров новой компании, рассказали источники агентства.

Конгресс США в апреле 2024 года одобрил законопроект о блокировке TikTok в апреле 2024 года. В том же месяце его подписал тогдашний президент Джо Байден. Власти США опасаются, что ByteDance может вынужденно передавать Китаю данные об американских пользователях, так как согласно китайскому закону о контрразведке 2014 года, компании не могут отказываться от сбора необходимых для расследований данных. После вступления в должность президента Дональд Трамп распорядился отложить вступление в силу запрета TikTok, заявив о том, что будет добиваться перехода американского бизнеса соцсети под контроль американских инвесторов.