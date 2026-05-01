Трамп повысит пошлины на автомобили из Евросоюза до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил 1 мая, что на следующей неделе повысит пошлины на автомобили и грузовики из Евросоюза до 25%. Причиной повышения тарифов он назвал несоблюдение Евросоюзом условий торгового соглашения. О каких условиях идет речь, президент США не уточнил.

Если автомобили и грузовики будут производиться на заводах в США, пошлины взиматься не будут, написал Трамп в своей социальной сети Truth social.

Речь идет о торговом договоре, согласованном в 2025 году и доработанном в начале 2026 года. Соглашение предусматривает отмену европейских пошлин на американскую промышленную продукцию и устанавливает потолок тарифов для большинства товаров из Европы.

В настоящее время документ не вступил в силу окончательно.

Председатель комитета Европейского парламента по международной торговле Бернд Ланге заявил Reuters, что считает поведение Трампа "неприемлемым". Он добавил, что повышение пошлин демонстрирует "ненадежность" США.

В 2025 году администрация Трампа ввела 25% пошлины на импорт автомобилей по всему миру, но затем пришла к соглашению с Евросоюзом, снизив их до 15%.