Трамп предупредил сборную Ирана о рисках участия в футбольном ЧМ

Президент США Дональд Трамп предупредил иранскую футбольную команду, что их "жизнь и безопасность" могут оказаться под угрозой, если они будут присутствовать на предстоящем в 2026 году мировом футбольном первенстве в Северной Америке.

"Иранская национальная футбольная команда приветствуется на чемпионате мира, но я действительно не считаю уместным их присутствие там ради их собственной жизни и безопасности", - написал Трамп в четверг в своей социальной сети Truth Social.

Двумя днями ранее Трамп заявил главе ФИФА Джанни Инфантино, что иранских игроков будут рады видеть, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

Война, которая последовала за началом американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля, поставила под сомнение участие иранцев в футбольном чемпионате среди мужчин этим летом, который совместно проводят Канада, Мексика и США.

Глава крупнейшего международного руководящего органа в футболе Инфантино заявил ранее на этой неделе, что во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме они обсудили "текущую ситуацию в Иране". "Президент Трамп подтвердил, что иранская команда, конечно же, может участвовать в турнире в Соединенных Штатах", - написал Джанни Инфантино после встречи во вторник.