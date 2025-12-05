Трамп стал первым лауреатом "премии мира" ФИФА

Президент США Дональд Трамп стал лауреатом недавно основанной премии мира международной федерации футбольных ассоциаций - ФИФА. Об этом было объявлено на церемонии жеребьёвки Чемпионата мира по футболу, который в будущем году пройдёт в Соединённых Штатах, Канаде и Мексике. Трамп принял участие в жеребьёвке, состоявшейся в Вашингтоне, вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Трампу была вручена медаль и сертификат, а также кубок, дизайном напоминающий Кубок мира ФИФА, вручаемый чемпионам мира по футболу.

Как отмечается на сайте ФИФА, премия мира присуждается "людям, которые совершили исключительные и экстраординарные действия ради мира и тем самым объединяют людей по всему миру". Трамп стал первым её лауреатом. Получив награду, он повторил, что усилиями его администрации уже было прекращено "восемь войн" по всему миру. На церемонии упоминались заслуги Трампа в достижении перемирия в секторе Газа, а также попытки его администрации добиться прекращения войны в Украине.

Критики Трампа, мнение которых приводит в частности агентство Reuters, утверждают, что ФИФА специально создало премию, чтобы польстить американскому президенту, который не раз утверждал, что его миротворческие усилия могли бы быть оценены Нобелевской премией.

В церемонии приняли участие и лидеры Канады и Мексики. Согласно жеребьёвке, в матче открытия первенства встретятся сборные Мексики и ЮАР.

В турнире впервые примут участие 48 сборных. Команды России среди них не будет - она была отстранена от участия в отборочных матчах из-за вторжения в Украину.