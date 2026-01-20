Трамп пригрозил Франции пошлинами на вина из-за "Совета мира"

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французские вина, в том числе шампанское, в связи с намерением Франции отклонить приглашение американского лидера присоединиться к формируемому им "Совету мира".

"Я введу 200-процентную пошлину на его вина и шампанское. И он присоединится. Но он не обязан присоединяться", - сказал Трамп в понедельник, имея в виду президента Франции Эммануэля Макрона.

Источник, близкий к Макрону, в комментарии France-Presse подчеркнул, что подобные угрозы "неприемлемы" и "неэффективны".

19 января появились сведения, что Франция собирается отклонить приглашение Трампа войти в "Совет мира". Об этом сообщало, в частности, AFP, а также Politico и Bloomberg. Решение, как отмечалось в публикациях, было принято из-за опасений, что новая структура будет обладать широкими полномочиями, выходящими за рамки переходного управления сектором Газа, и может поставить под сомнение роль ООН.

Во вторник источник в окружении французского президента подтвердил AFP, что Эммануэль Макрон отправил Дональду Трампу "личное сообщение", предложив организовать саммит G7 в Париже в четверг, на который может быть приглашена Россия.

Ранее Трамп опубликовал пост о сообщении Макрона в своей социальной сети Truth Social. В размещённом им тексте Макрон также предлагает пригласить на встречу в Париж украинскую делегацию, представителей Сирии, и, наряду с ними, представителей Дании - для обсуждения разногласий по судьбе Гренландии. "Мы полностью совпадаем во взглядах по Сирии. Мы можем добиться больших результатов по Ирану. Но я не понимаю, что вы делаете с Гренландией", – говорится в сообщении Макрона, которое разместил Трамп.